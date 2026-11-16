25 đại học nhận cơ chế hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành bán dẫn, nhiều trường mới góp mặt

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt danh mục các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” (Chương trình 1017).

Danh mục lần này gồm 53 chương trình đào tạo thuộc 25 cơ sở giáo dục đại học, ở các trình độ đại học và thạc sĩ. Các chương trình tập trung vào nhiều nhóm ngành như kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; máy tính; khoa học vật chất; vật lý kỹ thuật; công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường.

Về định hướng đào tạo chuyên sâu, các chương trình được thiết kế theo những lĩnh vực trọng tâm của ngành công nghiệp bán dẫn như thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp; gia công, sản xuất vi mạch, sản xuất thiết bị và công cụ phục vụ ngành bán dẫn.

Dưới đây là 25 trường đại học tham gia chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, đào tạo giảng viên và chi hỗ trợ cho sinh viên.

Theo quyết định của Bộ GDĐT, các chương trình đào tạo được phê duyệt sẽ được tham gia thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và cơ chế hỗ trợ của Chương trình 1017 theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng Chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn và các quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

Đồng thời, các trường phải ưu tiên bố trí nguồn lực cần thiết về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ, học liệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Thông tin về chương trình đào tạo, người học, đội ngũ giảng viên và điều kiện bảo đảm chất lượng cũng phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học (HEMIS).