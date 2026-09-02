Nữ sinh sinh đúng Ngày Quốc khánh 2/9, đạt điểm tuyệt đối 30/30, được cô giáo khen ngợi: "Lâu mới gặp học sinh như thế"

Nữ sinh Thái Nguyên đạt 30/30 điểm, sinh đúng Ngày Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay với em Cao Ngọc Ánh, cựu học sinh Trường THPT Sông Công, Thái Nguyên, gấp đôi niềm vui, hạnh phúc khi em vừa chào đón ngày sinh nhật (2/9/2008) cũng vừa chuẩn bị cho hành trình mới. Ngọc Ánh là thí sinh hiếm hoi đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 vào Học viện Quân y năm 2026.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Ngọc Ánh cho biết, sinh ra đúng vào Ngày Quốc khánh 2/9, em luôn tự hào khi ngày sinh của mình hòa trong sắc đỏ cờ hoa của cả dân tộc.

"Mỗi mùa Quốc khánh, niềm vui sinh nhật trong em lại được nhân lên bởi niềm tự hào về Tổ quốc. Từ nhỏ, qua những câu chuyện của ông ngoại - người lính từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, em đã nuôi dưỡng lòng biết ơn và ước mơ khoác trên mình màu áo lính.

Hàng năm, cứ mỗi dịp 2/9, gia đình em lại cùng nhau về Hà Nội, vào Lăng viếng Bác. Những lần đứng trước Lăng, giữa dòng người mang theo niềm thành kính và tự hào, em lại cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, để mỗi tuổi mới đến, em lại càng trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp", Ngọc Ánh bày tỏ.

Cao Ngọc Ánh rạng rỡ trong ngày sinh nhật đúng Ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC

Ngọc Ánh chia sẻ thêm, Ngày 2/9 năm ngoái là một dấu mốc không thể quên. Đó là thời điểm Ánh bước vào lớp 12 – năm học của những lựa chọn và quyết định quan trọng. Được trực tiếp hòa mình vào không khí A80, tận mắt chứng kiến những khối diễu binh, diễu hành bước qua trong tiếng nhạc hào hùng, giữa biển cờ đỏ sao vàng và niềm tự hào lan tỏa khắp Hà Nội, trong lòng nữ sinh như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ.

"Em càng thấm thía rằng tuổi trẻ không chỉ để ước mơ mà còn để nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. A80 đã trở thành ngọn lửa tiếp sức cho em trong suốt năm lớp 12. Em tự nhủ phải quyết tâm hơn, kiên trì hơn và không được phép bỏ cuộc. A80 khép lại một mùa Quốc khánh nhưng mở ra trong em một mùa tuổi trẻ – mùa của khát vọng, quyết tâm và những bước chân hướng về phía trước", Ngọc Ánh thổ lộ.

Hàng năm, cứ mỗi dịp 2/9, gia đình Ánh lại cùng nhau về Hà Nội, vào Lăng viếng Bác. Ảnh: NVCC

Năm nay, khi đứng trước cánh cửa tuổi 18, Ngọc Ánh nhận ra những ngày tháng nỗ lực ấy đã đưa mình đến gần hơn với con đường mà em hằng mong muốn.

"Em vẫn đón sinh nhật trong Ngày Quốc khánh, vẫn là sắc đỏ của cờ hoa, vẫn là niềm vui của một tuổi mới, nhưng lần này, tuổi 18 đến cùng một sự chuyển mình rất lớn. Nếu những sinh nhật trước là những ngày em được đón nhận tình yêu thương và những lời chúc từ gia đình, thì sinh nhật lần này lại là ngày em tự trao cho mình một lời hứa: trưởng thành hơn, kỷ luật hơn, bản lĩnh hơn và sống xứng đáng với con đường mình đã lựa chọn. Có lẽ, món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật năm nay chính là được bắt đầu hành trình mà em đã ấp ủ từ rất lâu – hành trình trở thành một người bác sĩ quân y “vừa hồng vừa chuyên”, mang theo cả ước mơ của tuổi trẻ và trách nhiệm với Tổ quốc", Ngọc Ánh cho hay.

Nữ sinh có thành tích “khủng”

Sinh ra và lớn lên ở xứ chè huyền thoại và mảnh đất thép giàu truyền thống anh hùng Thái Nguyên, với Ngọc Ánh, những năm tháng ấy đã phần nào nuôi dưỡng sự bền bỉ và tinh thần luôn cố gắng tiến về phía trước.

Trong suốt 12 năm học, Ngọc Ánh luôn dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho việc học, đặc biệt là các môn thuộc khối khoa học tự nhiên. Ngay từ những năm Tiểu học và THCS, Ngọc Ánh đã thử sức với các cuộc thi Toán trên mạng để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và đạt được một số giải thưởng, huy chương đáng nhớ.

Bước vào THPT, Ngọc Ánh tiếp tục đạt được 2 giải Nhì và 1 giải Ba môn Toán trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Ánh luôn duy trì kết quả học tập nổi bật, với điểm trung bình các môn Toán, Hóa học và Sinh học đều đạt từ 9,7 trở lên.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngọc Ánh xuất sắc đạt 28,75 điểm khối B00, với Toán 10, Hóa học 9,25 và Sinh học 9,5. Ngoài ra, Ánh đạt 74,52 điểm đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và 116 điểm đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.

Ngọc Ánh thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình trở thành bác sĩ quân y. Ảnh: NVCC

"Trong suốt hành trình học tập, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm đồng hành, động viên và định hướng để em có thể tự tin bước đi trên con đường mình đã lựa chọn. Đặc biệt, mẹ em vừa là một cô giáo, vừa là người mẹ luôn dành cho em sự quan tâm và đồng hành đặc biệt.

Có lẽ cũng bởi công việc gắn liền với việc dạy học nên mẹ hiểu hơn ai hết những khó khăn, áp lực mà em có thể gặp phải trong quá trình học tập. Từ những năm đầu đi học, mẹ không chỉ nhắc nhở em về ý thức và phương pháp học tập mà còn kiên nhẫn cùng em tìm ra cách học phù hợp nhất với khả năng của bản thân. Mỗi khi gặp một phần kiến thức khó hay những lúc cảm thấy chán nản, mẹ luôn ở bên, nhẹ nhàng hướng dẫn, động viên và giúp em từng bước tháo gỡ vấn đề. Nhưng hơn hết, điều em trân trọng là mẹ chưa bao giờ áp đặt con đường mà em phải đi. Mẹ luôn lắng nghe, tôn trọng những lựa chọn và ước mơ của em, để em có thể tự mình quyết định và chịu trách nhiệm với tương lai của mình", Ngọc Ánh cho biết.

Con đường đến với Học viện Quân y không phải là một lựa chọn được quyết định trong phút chốc mà là hành trình được hình thành từ những suy nghĩ và mong muốn đã có từ khá sớm của Ánh.

"Em không nghĩ mình lựa chọn Học viện Quân y chỉ vì bố làm trong ngành Y hay vì ông ngoại từng là người lính. Những điều ấy chắc chắn đã ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ và định hướng của em từ nhỏ, nhưng sau cùng, đây vẫn là quyết định mà em tự mình lựa chọn và mong muốn nghiêm túc.

Em muốn theo đuổi hình ảnh một người con gái khoác trên mình sắc xanh của màu áo quân nhân, đầu đội mũ gắn sao, trên vai mang quân hàm và trong tim giữ trọn lời thề với Tổ quốc; đồng thời, trên người còn mang màu trắng tinh khôi của chiếc áo blouse – biểu tượng của người thầy thuốc với sứ mệnh chữa bệnh, cứu người. Hai màu áo tưởng như khác biệt nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung: đó là trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần cống hiến.

Em mong những năm tháng trong môi trường này sẽ giúp em trở nên mạnh mẽ hơn, rèn luyện thể lực, tác phong, bản lĩnh và sự bền bỉ cần thiết cho chặng đường phía trước", Ngọc Ánh bày tỏ.

Cô Ngô Thúy Nga, giáo viên tiếng Anh, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm Ánh suốt 3 năm THPT tại Trường THPT Sông Công (Thái Nguyên), nhận xét nữ sinh là một trong những học sinh xuất sắc và toàn diện mà cô từng giảng dạy.

Theo cô Nga, trong cả 6 học kỳ từ lớp 10 đến lớp 12, Ánh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tất cả các môn học đều trên 9 điểm. Không chỉ học tốt các môn tự nhiên, nữ sinh còn nổi bật ở các môn xã hội và tiếng Anh.

“Lâu lắm rồi mình mới chủ nhiệm được một học sinh xuất sắc như thế”, cô Nga chia sẻ.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Ánh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Ngọc Ánh hát hay, thường xuyên được giao nhiệm vụ trong đội văn nghệ của trường, lớp và nhiều lần đạt giải. Nữ sinh còn tham gia công tác lớp, hòa đồng với bạn bè và được thầy cô yêu mến.

Điều khiến cô Nga ấn tượng nhất là dù có thành tích nổi bật, Ánh luôn ngoan ngoãn, khiêm tốn, chính trực, không kiêu căng và sẵn sàng hòa đồng với mọi người.

“Ánh có tài năng, có tâm huyết và đặc biệt là không ngại khó, ngại khổ. Trở thành bác sĩ là giấc mơ mà em đã nung nấu từ nhỏ. Tôi tin Ánh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm và có năng lực để cống hiến cho xã hội”, cô Nga nhận xét về học trò.