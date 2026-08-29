Trẻ lớn lên EQ thấp vì 8 hành vi quen thuộc khi nuôi dạy con của cha mẹ

Nuôi dạy con không phải là biến trẻ thành một người hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là tạo cho con môi trường an toàn, được tôn trọng và có cơ hội tự lập. Khi cha mẹ tránh được những "cạm bẫy" giáo dục trên, trẻ sẽ có nền tảng tốt hơn để phát triển EQ, sự tự tin và khả năng thích ứng với cuộc sống.