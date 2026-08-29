Trẻ lớn lên EQ thấp vì 8 hành vi quen thuộc khi nuôi dạy con của cha mẹ
Trong hành trình nuôi dạy con, điều quan trọng không chỉ là giúp trẻ học giỏi mà còn phải tránh những cách giáo dục sai lầm có thể ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và tâm lý của con.
Nuôi dạy con không phải là biến trẻ thành một người hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là tạo cho con môi trường an toàn, được tôn trọng và có cơ hội tự lập. Khi cha mẹ tránh được những "cạm bẫy" giáo dục trên, trẻ sẽ có nền tảng tốt hơn để phát triển EQ, sự tự tin và khả năng thích ứng với cuộc sống.
Theo một giáo sư nổi tiếng, không phải sự thiếu thốn mới rèn nên bản lĩnh khi nuôi dạy con trai.
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2026 06:49 AM (GMT+7)