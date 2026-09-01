Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn
Nuông chiều con là bản năng của cha mẹ, nhưng nếu không có giới hạn, trẻ dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng đến tính cách và khả năng hòa nhập sau này.
Yêu thương không có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu của con. Cha mẹ cần đặt ra giới hạn phù hợp, khuyến khích trẻ tự lập, biết chịu trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đó mới là cách yêu thương giúp con trưởng thành lành mạnh.
Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.
Theo Tường Vy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 19:26 PM (GMT+7)