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3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp

Sự kiện: Dạy con

Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.

Theo quan điểm được nhiều chuyên gia tâm lý chia sẻ, EQ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và các mối quan hệ của trẻ. Những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể cho thấy trẻ đang thiếu kỹ năng nào.

3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp - 1

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Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 13:00 PM (GMT+7)
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