3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp

Theo quan điểm được nhiều chuyên gia tâm lý chia sẻ, EQ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và các mối quan hệ của trẻ. Những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể cho thấy trẻ đang thiếu kỹ năng nào.