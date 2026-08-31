3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp
Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.
Theo quan điểm được nhiều chuyên gia tâm lý chia sẻ, EQ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và các mối quan hệ của trẻ. Những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể cho thấy trẻ đang thiếu kỹ năng nào.
Kiểu cha mẹ này có thể hết lòng yêu thương con, nhưng cách quan tâm thiếu tinh tế vô tình khiến con ngày càng khép kín, thậm chí ngại để bạn bè tiếp...
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 13:00 PM (GMT+7)