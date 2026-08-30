Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc
Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.
Ngược lại, cha mẹ bình tĩnh trước lỗi lầm sẽ giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, biết chịu trách nhiệm và cởi mở hơn với gia đình.
Áp lực từ guồng quay cuộc sống và kỳ vọng quá lớn vô tình biến nhiều bậc cha mẹ thành những "quản trị viên" kiểm soát cuộc đời con, khiến không khí...
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 12:32 PM (GMT+7)