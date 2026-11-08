Thầy giáo được nhận dạy trở lại sau gần 20 năm bị buộc thôi việc vẫn chưa đến trường làm việc

Ngày 6/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Cao Tánh cho biết, ông đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc xác định hệ số lương của ông sau khoảng 20 năm bị buộc thôi việc trái quy định. Đây cũng chính là lý do khiến ông Tánh chưa đến trường làm việc dù đã nhận quyết định tiếp nhận ông trở lại làm việc của Trường THCS Nguyễn Du.

Được biết, sau khi Trường THCS Nguyễn Du trao quyết định trên cho ông Tánh, nhà trường đã phân công ông Tánh giảng dạy môn Ngữ văn các lớp 7A10, 7A12, 8A4 và 8A5, mỗi lớp 4 tiết 1 tuần, tổng 16 tiết/tuần.

Ông Lê Cao Tánh (giữa) nhận quyết định tiếp nhận trở lại làm việc của Trường THCS Nguyễn Du hôm 2/11. Ảnh: HP.

Liên quan đến vụ việc trên, Dân Việt đã thông tin, cuối năm 2006, ông Lê Cao Tánh đang là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường Trung học phổ thông bán công Nguyễn Du, nay là Trường THCS Nguyễn Du.

Trong giờ ra chơi, một học sinh đã gọi tên ông Tánh trong lúc ông đi trên sân trường và chửi tục vô cớ. Trong lúc nóng giận, ông Tánh đã dùng tay tát vào mặt học sinh trên khiến em này bị chảy máu mũi. Sau vụ việc, hiệu trưởng nhà trường đã kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tánh. Ông Tánh sau đó đã khiếu nại và khởi kiện nhà trường ra toà án.

Trải qua nhiều bản án, và cuối cùng là quyết định giám đốc thẩm của Toà Lao động Toà án nhân dân tối cao, Trường THCS Nguyễn Du phải tiếp nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm giáo viên. Bên cạnh đó, ông Tánh được nhà trường bồi thường thiệt hại, tiếp tục trả lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm.

Hiện nay, ông Tánh vẫn chưa đến Trường THCS Nguyễn Du nhận việc vì đang kiến nghị về cách tính hệ số lương của nhà trường. Ảnh: HP.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Cao Tánh cho biết, trước đó, ông nhận được một bản hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Trường THCS Nguyễn Du (chưa ghi số, để trống ngày) với hệ số lương 3.00. Tuy nhiên, ông không đồng ý với hệ số lương trên vì sau khoảng 20 năm qua, ông không hề bị kỷ luật gì.

"Tôi đề nghị lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du khẩn trương, nghiêm túc tính toán lại cho đúng quy định, tránh tình trạng tạo ra những sai trái không đáng có" - ông Lê Cao Tánh thông tin.

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, ông Lê Cao Tánh đã có kiến nghị như trên và cơ quan liên quan đang tiến hành làm việc để hai bên có tiếng nói chung phù hợp.

Ông Tánh cũng cho biết, theo biên bản làm việc giữa ông và nhà trường, ông sẽ nhận lại gần 1,2 tỷ đồng tiền bồi thường và chia làm 3 đợt trong 3 năm 2026, 2027, 2028, tuy nhiên, việc Trường THCS Nguyễn Du cắt giảm chi tiêu, phúc lợi của giáo viên trong thời gian tới để bồi thường lại là việc của nhà trường.

Ông Lê Cao Tánh làm với việc Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt và cơ quan thi hành án về việc bồi thường. Ảnh: HP.

Mặc dù vậy, ông Tánh cho rằng: “Số tiền trên do các đồng nghiệp của tôi “thắt lưng, buộc bụng” để trả thì tôi thấy bất ổn. Trong khi họ không có lỗi gì với tôi trong vụ án trên, tôi chưa bao giờ biết họ là ai, thậm chí khi tôi bị kỷ luật sa thải, có người còn học mầm non.

Vụ việc đáng tiếc này là do hiệu trưởng của trường cách đây khoảng 20 năm gây ra, vì vậy những người không có lỗi gì phải chịu thiệt thòi là không đúng” - ông Lê Cao Tánh cho hay.

Hiện nay, một số giáo viên đang làm việc tại Trường THCS Nguyễn Du cảm thấy lo lắng vì có thể trong thời gian tới thu nhập của họ có thể bị giảm vì trường cắt giảm để “bồi thường” cho ông Lê Cao Tánh.

Một giáo viên trong trường THCS Nguyễn Du (xin giấu tên) cho biết, những giáo viên hiện tại ở trường không làm sai nhưng có thể sắp tới phải gánh số nợ tiền tỷ. Vái sai là của Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Du trước đây nhưng bắt giáo viên hiện tại “bồi thường” thì "đúng là nghịch lý".

Ông Lê Cao Tánh cũng chia sẻ: “Đến ngày 5/11, tôi vẫn chưa nhận bất cứ đồng nào tiền bồi thường và càng không muốn các đồng nghiệp phải vì tôi mà thiệt hại. Mong các cơ quan hữu quan sớm có giải pháp tháo gỡ hợp lý, hợp pháp, hợp tình…”.