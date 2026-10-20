Khi hiệu phó về làm giáo viên: Thấy mình như toa tàu được sắp xếp lại

Cô Hồ Như Ngọc (Trường Mầm non Ngọc Lan, Đà Nẵng), cũng là một trong những hiệu phó vừa được sắp xếp lại vị trí công việc sau khi sáp nhập trường, tâm sự như vậy.

Lỡ nhịp

Khác với nhiều thầy cô giáo vẫn còn chút tâm tư, nặng lòng khi rời vị trí quản lý qua làm giáo viên giảng dạy, cô Ngọc cởi mở hơn khi tôi ngỏ lời muốn cô chia sẻ về câu chuyện của mình.

Cô Hồ Như Ngọc về làm giáo viên giảng dạy sau gần 3 năm giữ vai trò hiệu phó. Ảnh: T.H

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), cô Ngọc về công tác tại Trường mầm non 20/10 (quận Hải Châu cũ). Hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường “có tiếng” giữa trung tâm thành phố, cô chăm lo giảng dạy cho biết bao lớp trẻ nhỏ, cũng đã quá quen với việc vận hành ngôi trường chất lượng mà rất nhiều phụ huynh muốn gửi con vào. Khi đó, cô là tổ trưởng chuyên môn.

“Khi tôi rời ghế hiệu phó, ban giám hiệu cũng như các giáo viên trong trường sợ tôi nặng lòng nên động viên, quan tâm tôi rất nhiều. Ai cũng dễ thương cả, không vì tôi “mất chức” mà tỏ thái độ khiến tôi thêm buồn. Quá trình giảng dạy, mọi người cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ tôi. Chính sự thấu hiểu đó làm tôi bước vào guồng quay mới với một tinh thần mạnh mẽ, lạc quan hơn”. Cô Hồ Như Ngọc - giáo viên Trường Mầm non Ngọc Lan, Đà Nẵng

Năm 2024, cô được phân công về Trường Mầm non Ngọc Lan, cũng là một trong những trường tốp đầu của quận, với vai trò phó hiệu trưởng. “Vì đã quen với guồng quay công việc ở trường cũ nên khi chuyển qua đây, dù đảm trách vai trò lớn hơn nhưng tôi không quá bỡ ngỡ.

Mỗi trường có một thế mạnh, trường Ngọc Lan có nhiều phong trào hoạt động thiết thực, ý nghĩa nên tôi có môi trường làm việc năng động và hứng thú”, cô kể.

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý, cô hiệu phó say mê với các sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy học như “Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện theo chủ đề xuyên suốt năm học một cách hiệu quả”, “Thiết kế phần mềm quản lý công tác soạn giảng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn”… Cô cũng nhiệt tình cùng ban giám hiệu hỗ trợ các giáo viên trong trường thi giáo viên giỏi, và nhiều cô đạt thành tích cao cấp quận.

Công việc của cô hiệu phó ngoài 30 tuổi như thuyền gặp gió, mỗi ngày đến nơi làm việc là một ngày hạnh phúc. Cô cũng ấp ủ nhiều dự định để góp phần làm trường Ngọc Lan ngày càng được phụ huynh tin cậy.

Thế rồi hè năm nay, trường sáp nhập cùng Trường Mầm non Ánh Hồng, lấy tên là Trường Mầm non Ngọc Lan. Cô Ngọc là một trong 3 cán bộ quản lý về làm giáo viên, đồng thời đảm nhiệm vai trò tổ phó chuyên môn.

Vẫn luôn hết mình

Nhớ lại ngày nhận tin mình được bố trí vị trí công việc mới, cô thật tình rằng lúc đó rất hụt hẫng. Hơn 10 năm làm việc như con thoi, được công nhận, tín nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí phó hiệu trưởng khi mới ngoài 30 tuổi, bỗng nhiên phải về lại làm giáo viên như ngày mới bắt đầu, cảm giác như mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Nhưng rồi nhìn quanh, cô thấy mình cũng như nhiều toa tàu được sắp xếp lại trong đoàn tàu dài đang mải miết chạy.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 976 xuống 452, giảm 524 đầu mối (54%). Số cán bộ quản lý giảm từ 2.305 xuống còn 1.522 người. Đến nay, 783 cán bộ quản lý đã được bố trí sang giảng dạy.

Có những thầy cô đã cống hiến và giữ vai trò quản lý cả chục năm, thậm chí nhiều hơn nữa, trong cuộc đổi thay này, họ vẫn chấp hành. Thế nên trước lãnh đạo, cô rũ bỏ nỗi lòng và đứng dậy phát biểu rằng bản thân sẵn sàng đón nhận mọi sự sắp xếp, dù ở vai trò nào cũng sẽ làm việc hết mình.

“Ngày 7/9, tôi bắt đầu lại buổi dạy đầu tiên sau khai giảng. Hôm ấy với tôi nhiều cảm xúc lắm. Khi còn làm hiệu phó, mỗi ngày tới trường tôi vẫn đều ghé từng lớp thăm các con, nhìn các con vui cười, trò chuyện với mình một lúc rồi mới vào làm việc. Thì từ nay, tôi không còn “ghé thăm” nữa, mà mỗi sáng đến trường sớm hơn chờ ở cổng đón các con, dẫn các con vào lớp, chăm lo từng bài học, bữa ăn, giấc ngủ.

Tôi hiểu rằng mình đang đi lại con đường nhiều năm trước đã từng. Trên con đường ấy vẫn là đàn con mà tôi yêu quý. Tôi nhận ra, dù làm cán bộ quản lý hay giáo viên, thì mọi cố gắng của mình cũng đều hướng về các con cả thôi”, cô tâm sự.

Hơn hai tháng sau ngày rời ghế quản lý, cô Ngọc nói sóng lòng không còn gợn nữa, bởi cuộc đời vốn nhiều đổi thay làm sao đòi hỏi bản thân mình “êm ru” mãi được. Làm giáo viên cô gần con trẻ hơn, cũng dành được nhiều thời gian cho tổ ấm riêng của mình. Cô cởi mở rằng, chặng đường phía trước còn dài, cũng có thể sẽ còn nhiều cơ hội bổ nhiệm nữa, cô sẽ phấn đấu chứ không thể đứng yên vì bước ngoặt này.

Riêng với chủ trương sáp nhập lại các trường, đến thời điểm này, cô hoàn toàn ủng hộ bởi đã thu gọn được các đầu mối quản lý, bộ máy bớt cồng kềnh. Và hơn cả, là đội ngũ giáo viên, nhân viên vẫn làm việc tại các cơ sở như trước đây, không bị luân chuyển hay xáo trộn quá nhiều.