Sáng nay, thí sinh chuyên Tuyên Quang thi ngày cuối với môn tự chọn

Sáng nay, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kế hoạch, thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều 15/8 được bố trí dự phòng.

Cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

Trước đó, ngày 14/8, kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra với 1 Hội đồng thi, 1 điểm thi.

Buổi sáng, 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%. Chiều cùng ngày, 326/326 thí sinh dự thi môn Toán, cũng đạt tỷ lệ 100%. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

Thời tiết tại Tuyên Quang trong ngày 14/8 có mưa, song các thí sinh vẫn đến điểm thi đầy đủ, đúng giờ. Kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Sau buổi thi đầu tiên, đề Ngữ văn được giáo viên đánh giá bám sát Chương trình GDPT 2018, các vấn đề tương đối gần gũi với học sinh, đồng thời vẫn có yêu cầu phân hóa.

Với môn Toán, các giáo viên nhận định đề bám sát chương trình, có tính thực tiễn và khả năng phân hóa. Một số thi sinh lại cho rằng đề Toán lần này khó hơn đề trước, nhất là phần Đúng - Sai và trả lời ngắn, đòi hỏi nhiều thời gian suy luận và tính toán.

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6 tại điểm thi này bị hủy. Các thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi trước.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi và đối sánh kết quả được hoàn thành trước 9h ngày 18/8; kết quả kỳ thi dự kiến được công bố ngày 19/8.