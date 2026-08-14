Ngày đầu thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế

Ngày 14/8, kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang được tổ chức với 1 Hội đồng thi và 1 điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trong buổi sáng, 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%. Chiều cùng ngày, 326/326 thí sinh dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

326/326 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự thi môn Toán chiều 14/8, đạt tỷ lệ 100%

Đáng chú ý, tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 0. Tổng số cán bộ vi phạm quy chế cũng là 0.

Thời tiết tại Tuyên Quang trong ngày 14/8 có mưa. Tuy nhiên, các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Ngày 15/8, các thí sinh tiếp tục dự thi các môn tự chọn theo kế hoạch.