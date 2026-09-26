Phụ huynh Hà Nội tận tay kiểm tra từng miếng cá, bó rau tại bếp ăn bán trú của con

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường - HanoiCheck. Tại Trường Mầm non Quang Trung (phân hiệu 65 Bà Triệu, phường Cửa Nam), từ 7h15, các nhân viên cấp dưỡng đã có mặt trong trang phục bảo hộ lao động, bàn giao nhận thực phẩm, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ việc tiếp nhận thực phẩm cho bữa trưa của học sinh. Toàn bộ thông tin về thực phẩm sau đó được cập nhật lên hệ thống HanoiCheck, giúp phụ huynh theo dõi và giám sát bữa ăn của con em mình.

Khoảng 7h30 khi xe chở nguyên liệu đến, ban giám hiệu nhà trường, kế toán, giáo viên và cha mẹ học sinh cùng chứng kiến quá trình đơn vị cung ứng giao thực phẩm. Phụ huynh được quan sát, kiểm tra cảm quan thực phẩm trước khi bếp trưởng và thủ kho hoàn tất việc tiếp nhận.

Hôm nay đến lượt anh Nguyễn Trung Thành – phụ huynh có con tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Quang Trung (65 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội), được tham gia giám sát bữa ăn bán trú tại trường. Nếu như các năm trước đây, anh chỉ ngồi ở nhà xem thực đơn của con thì nay chị được tham gia vào tất cả các quy trình từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào đến khâu giao đồ ăn cho các con ở lớp.

Từng có kinh nghiệm làm bếp, anh Thành khá kỹ lưỡng khi cùng nhà trường kiểm tra thực phẩm đầu vào. Anh lật từng miếng cá, kiểm tra độ tươi của thịt để kịp thời phản ánh nếu phát hiện thực phẩm có dấu hiệu bất thường. “Không phải ngày nào tôi cũng có thể tham gia, nhưng hôm nào đi sớm thì tôi cùng nhà trường kiểm tra. Những buổi trong tuần sẽ có phụ huynh khác luân phiên tham gia tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra độ tươi, sạch và đối chiếu số lượng. Phụ huynh có thể giám sát từ đầu đến cuối quá trình tiếp nhận, kiểm tra thông tin nhà cung cấp, tem nhãn và số lượng thực phẩm. Nếu phát hiện vấn đề thì có thể phản ánh ngay”, anh Thành cho biết.

Toàn bộ quá trình chế biến trong bếp ăn được ghi lại qua hệ thống camera giám sát. Cùng với đó, mã QR về nguồn gốc thực phẩm được lưu trữ, phục vụ việc tra cứu và truy xuất khi cần thiết. Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể truy cập phần mềm để theo dõi thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường, thực đơn hằng ngày của học sinh. Hệ thống cũng hiển thị các chỉ số dinh dưỡng, giúp cha mẹ có thêm thông tin để theo dõi và giám sát bữa ăn của con.

Sau khi tiếp nhận, thực phẩm được đưa vào khu sơ chế riêng theo từng nhóm, sau đó chế biến theo thực đơn; các dụng cụ phục vụ bữa ăn được sấy trước khi sử dụng. Khi món ăn hoàn tất, nhân viên cấp dưỡng cân, chia khẩu phần theo số lượng học sinh và từng nhóm tuổi.

Trước khi chuyển về lớp, giáo viên tiếp nhận suất ăn, đối chiếu khối lượng thực tế với bảng định lượng rồi đưa lên xe vận chuyển.

Trong quá trình chia suất, nhân viên chụp ảnh bữa ăn và cập nhật lên phần mềm để phụ huynh theo dõi. Mẫu thức ăn được lưu tại bếp trong 24 giờ. Khi cần kiểm tra, cơ quan chức năng có thể đối chiếu mẫu lưu tại bếp với hình ảnh, thông tin đã cập nhật trên phần mềm. Trong quá trình chia suất ăn, chị Hoàng Việt Diệu Linh (áo sọc kẻ trắng đen), phụ huynh có con tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Quang Trung được tham gia giám sát.

Sau khi trực tiếp quan sát, chị Linh cho biết: “Tôi cảm thấy an tâm hơn. Bình thường, các cô chụp ảnh bữa ăn đăng lên Zalo, phụ huynh cũng có thể xem trên phần mềm. Hôm nay được tận mắt xem bữa ăn, tôi thấy các món khá đầy đủ và rất hài lòng”.

Phụ huynh được các cô giáo hướng dẫn cách kiểm tra thông tin. Thực đơn bữa trưa thứ Tư, ngày 25/9 gồm đậu Tứ Xuyên, giá xào, canh bí nấu tôm, thịt lợn nấu cua và món tráng miệng là caramen.

Từ 10h30 đến 11h45, các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ theo quy trình. Sau bữa ăn, nhân viên nhà bếp tiếp tục công việc dọn rửa và chuẩn bị bữa phụ tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, cho biết từ khi chính thức sử dụng HanoiCheck vào đầu tháng 9, việc xây dựng thực đơn hằng ngày thuận tiện hơn. Trước đây, nhân viên phải tính toán định lượng thủ công; nay nhà trường có thể tham khảo khoảng 500 thực đơn trên phần mềm và sử dụng công cụ hỗ trợ tính định lượng.

“Mỗi ngày, tại phân hiệu Trường Mầm non Quang Trung 65 Bà Triệu phục vụ khoảng 330 suất ăn. Chúng tôi không cần tính định lượng bữa ăn cho các con bằng máy tính nữa, mà trên phần mềm đã hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Do đó giảm tải trong việc bố trí nhân lực cho việc này cũng như không phải lưu trữ hồ sơ giấy quá nhiều”, bà Hiền cho biết.

Theo bà Hiền, bếp ăn của trường được lắp camera AI để thí điểm giám sát trong tháng 8. Thiết bị giúp nhà trường quan sát hoạt động tại bếp thuận lợi hơn, song cũng khiến một số nhân viên cấp dưỡng căng thẳng vì cảm giác luôn có người theo dõi. Nhà trường cần thời gian để nhân viên làm quen và coi việc có camera là một phần của môi trường làm việc hằng ngày. “Việc triển khai camera AI cần có sự thống nhất giữa nhiều bên về những khâu phụ huynh được xem, giám sát; không nên để phụ huynh theo dõi toàn bộ ngày làm việc của nhân viên. Vị trí lắp đặt cũng cần được tính toán phù hợp. Theo tính toán của chúng tôi, một bếp ăn cần ít nhất sáu vị trí camera để quan sát các khu vực trong bếp”, bà Hiền nói.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, cho rằng phần mềm giúp theo dõi và tính toán định lượng bữa ăn chính xác hơn, nhưng công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi người quản lý và người trực tiếp thực hiện làm đúng trách nhiệm.

Theo bà, an toàn thực phẩm trong trường học không cho phép chủ quan; việc giám sát cần có sự tham gia của nhà trường và phụ huynh. Bà Trâm cho biết trách nhiệm của các bên liên quan đến bữa ăn bán trú đã được quy định. Phường Cửa Nam đã tổ chức tập huấn, trao đổi và quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của phường, các nhà trường và phụ huynh tham gia giám sát. “Mỗi bên cần nắm rõ và thực hiện trách nhiệm của mình đối với bữa ăn bán trú của học sinh”, bà Trâm nói.