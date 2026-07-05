Điểm học bạ gần tuyệt đối vẫn trượt lớp 10

Chị Kim Hạnh, phường Tuy Hòa, có con đạt 49/50 điểm - mức điểm chuẩn THPT Nguyễn Huệ nhưng trượt.

Năm nay, 80/85 trường công lập của tỉnh tuyển sinh bằng xét học bạ (trừ hai trường chuyên và ba trường nội trú tổ chức thi tuyển). Tổng điểm xét tuyển là điểm quy đổi của lớp 6, 7, 8, cộng điểm lớp 9 nhân hệ số 2, cùng điểm ưu tiên và khuyến khích. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 1,5.

Theo chị Hạnh, nhóm đạt điểm như con mình nhiều, trường phải xét tiêu chí phụ như điểm trung bình lớp 9, rồi đến điểm Toán và Văn. Đến nguyện vọng 2 vào THPT Nguyễn Trãi, con chị cũng không đạt vì trường đã đủ học sinh.

Một số phụ huynh khác cho biết tương tự, dù con đủ điểm chuẩn nguyện vọng 2 nhưng vẫn trượt. Điều này khiến nhiều người ở khu vực Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột băn khoăn về cách xét tuyển vào lớp 10.

Một số khoảng quy đổi để tính điểm xét tuyển lớp 10 ở Đăk Lăk:

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, năm nay có hơn 43.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10, tăng hơn 3.000 so với năm trước. Tổng chỗ học ở trường THPT công lập là hơn 39.700, đáp ứng trên 90% nhu cầu.

Tại kỳ họp của HĐND tỉnh hôm 2/7, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở, cho biết sau khi công bố kết quả, học sinh có ba ngày để làm thủ tục nhập học. Sau thời gian này, sở mới rà soát để bổ sung chỉ tiêu đối với các trường còn thiếu.

Tuy nhiên, khi phụ huynh phản ánh, Sở đã bổ sung 584 chỉ tiêu cho một số trường liên quan. Trong đó có 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1, còn lại là nguyện vọng 2.

"Sau ngày 3/7, Sở sẽ tiếp tục đánh giá tình hình nhập học thực tế để có phương án điều chỉnh phù hợp", bà Xuân nói.

Bà cũng cho rằng những học sinh không đỗ công lập có thể học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung cấp và cao đẳng để hoàn thành chương trình THPT.

Khuôn viên trường THPT Buôn Ma Thuột - một trong những trường được bổ sung chỉ tiêu lớp 10 công lập. Ảnh: Fanpage trường