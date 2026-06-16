Điểm chuẩn lớp 10 trường top đầu chạm đáy 9,38: Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh nói gì?

Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh công bố điểm chuẩn lớp 10 của 57 trường THPT công lập. Đây là tổng điểm thi ba môn Văn, Toán, Tiếng Anh không nhân hệ số, tối đa 30.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên gây chú ý với điểm chuẩn 9,38, tức trung bình 3,13 điểm/môn - thấp nhất toàn tỉnh. Trước đó nhiều năm liền, đây là trường có ngưỡng đầu vào lớp 10 cao nhất tỉnh Bắc Giang, thường trên 22 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường Ngô Sĩ Liên gần 24, cũng đứng đầu tỉnh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết, năm nay trường Ngô Sĩ Liên có gần 800 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, giảm khoảng 50 so với năm ngoái; không có nguyện vọng 2. Trong số này hơn 203 em đỗ trường chuyên, nên thực tế lượng nguyện vọng vào trường còn 559, trong khi chỉ tiêu 585.

"Theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, điểm chuẩn phải hạ sâu để lấy đủ chỉ tiêu. Đây là hiệu ứng kỹ thuật tuyển sinh, hoàn toàn không phải do chất lượng giáo dục đi xuống. Nếu để 10 em cuối điểm chuẩn là 20,30; đưa 5 em cuối điểm chuẩn là 18,63 và để 1 em cuối điểm chuẩn vào trường sẽ là 13,13", ông Hùng cho biết thêm.

Điểm trung bình của thí sinh đỗ vào trường đạt tới 24,31 điểm, điểm trung vị đạt 24,63 điểm, nghĩa là thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn đạt hơn 8 điểm.

Bên cạnh đó, 406 học sinh đạt tổng điểm từ 23,8 trở lên (bằng và vượt mức điểm chuẩn của năm ngoái), chiếm tỷ lệ áp đảo 72,4%. Gần 70% học sinh đạt từ 24 điểm trở lên.

Số lượng học sinh dưới 15 điểm chỉ rơi vào vài ba chỉ tiêu cuối cùng. Do đó, con số 9,38 hoàn toàn không đại diện cho năng lực của hơn 500 học sinh còn lại.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Bắc Ninh diễn ra trong hai ngày 26-27/5 với hơn 50.000 thí sinh.

Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 20 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Tiếng Anh, trong đó môn Tiếng Anh có 16 bài thi đạt điểm 10, môn Toán có 4 bài thi đạt điểm 10.

Ngoài ra, dự thi vào lớp chuyên Tin học của Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Trường THPT Chuyên Bắc Ninh có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10 ở môn Tin học.