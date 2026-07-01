Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 với 2 trường công lập năm 2026
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 với 2 trường THPT công lập năm học 2026-2027.
Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:
Cụ thể, với Trường THPT Xuân Khanh, hạ điểm chuẩn từ 14,5 xuống 14; Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín, hạ điểm chuẩn từ 17,5 xuống 17,25.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, không có trường THPT chuyên nào hạ điểm chuẩn lớp 10.
Sở GD-ĐT cũng cho biết, thời gian tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có) sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển từ ngày 10/7 đến ngày 12/7.
Sau đợt xác nhận nhập học đầu tiên, ba trường chuyên tại Hà Nội công bố tuyển bổ sung, điều chỉnh giảm điểm trúng tuyển hoặc hạ điểm chuẩn. Với các...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/07/2026 16:32 PM (GMT+7)