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Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 với 2 trường công lập năm 2026

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 với 2 trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:

Cụ thể, với Trường THPT Xuân Khanh, hạ điểm chuẩn từ 14,5 xuống 14; Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín, hạ điểm chuẩn từ 17,5 xuống 17,25.

Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 với 2 trường công lập năm 2026 - 1

Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 với 2 trường công lập năm 2026 - 2

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, không có trường THPT chuyên nào hạ điểm chuẩn lớp 10.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, thời gian tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có) sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển từ ngày 10/7 đến ngày 12/7.

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Theo Thanh Hùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 16:32 PM (GMT+7)
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