Gia đình có hai con là thủ khoa chuyên Toán

Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai hoàn tất công bố điểm thi vào lớp 10 ở 114 trường THPT, trong đó có ba trường chuyên.

Ở trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Nguyễn Đức Nhật Vương trở thành thủ khoa chuyên Toán với 46,25 điểm, thừa 10 điểm so với chuẩn. Trong đó, nam sinh đạt 8,75 điểm Văn, Tiếng Anh và Toán lần lượt là 9,25 và 9,75. Với môn Toán chuyên, Vương đạt 9,25 điểm.

"Sau khi hoàn thành bài thi, em dự đoán mình sẽ đạt điểm cao và có khả năng đậu vào lớp chuyên Toán", Vương nói. "Nhưng em không dám nghĩ đến việc trở thành thủ khoa vì thí sinh năm nay rất đông".

Hai năm trước, anh trai của Vương là Nguyễn Đức An cũng đỗ đầu khối chuyên Toán, hiện học lớp 12. Lãnh đạo nhà trường cho biết đây là lần đầu tiên THPT Lương Thế Vinh có anh em ruột cùng đạt thành tích này.

Vương cùng mẹ tại trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Trần Vũ

An và Vương có bố mẹ đều là giáo viên. Theo chị Trịnh Thị Duyên, mẹ của hai em, bí quyết để các con học tốt là không bao giờ tạo áp lực thành tích.

"Gia đình chủ yếu để các con tự phát huy năng lực. Mỗi ngày, chúng tôi cố gắng tạo ra năng lượng tích cực để con thoải mái học tập và theo đuổi đam mê của mình", chị nói.

Kỳ thi lớp 10 năm nay ở Đồng Nai có hơn 30.000 học sinh tham gia. Ngoài trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thành phố còn hai trường chuyên khác là THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long.