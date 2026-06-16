Loạt trường có thí sinh chỉ 3 điểm/môn đã đỗ vào lớp 10

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT trên cả nước được quy định là tổng điểm 3 môn/bài thi tính theo thang 10 với mỗi môn/bài thi. Trong đó bao gồm môn Toán, Văn và môn thứ ba, tối đa 30 điểm.

Tính đến nay, gần 20 tỉnh thành trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10, trong đó có 8 tỉnh đã công bố điểm chuẩn, bao gồm: Hưng Yên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Trường THPT Ngô Sĩ Liên lấy điểm chuẩn chỉ 9,38. Đây là ngôi trường năm ngoái có điểm chuẩn cao nhất tại tỉnh Bắc Giang (cũ) với 23,825 điểm, tức thí sinh phải đạt trung bình gần 8 điểm/môn mới đỗ vào. Tuy nhiên, năm nay, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 3,1 điểm/môn đã trúng tuyển.

Xếp sau đó là các trường THPT Lương Thế Vinh với điểm chuẩn NV1 là 10,5, THPT Sơn Động số 2 và THPT Sơn Động số 3 cùng có điểm chuẩn NV1 là 11,13… Số trường có điểm chuẩn khoảng 12-14 cũng chiếm khoảng gần 10 trường.

Tại Đà Nẵng, có 16 trường THPT công lập ở Đà Nẵng lấy điểm chuẩn dưới 10 điểm năm 2026. Phần lớn các trường này nằm ở khu vực Quảng Nam cũ, trong đó có nhiều trường thuộc địa bàn miền núi.

Trường THPT Nguyễn Dục có điểm chuẩn thấp nhất với 7,5 điểm. Một số trường khác có điểm chuẩn dưới 10 điểm gồm Trường THPT Nam Trà My 7,75 điểm; Trường THPT Âu Cơ và Trường THPT Tiểu La cùng 8 điểm; Trường THPT Trần Đại Nghĩa 8,25 điểm; Trường THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước và Trường THPT Quang Trung - Đông Giang cùng 8,5 điểm; Trường THPT Quế Sơn lấy 8,75 điểm.

Trường THPT Duy Tân, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THPT Sào Nam cùng có điểm chuẩn là 9.

Ngoài ra, Trường THPT Tây Giang và Trường THPT Thái Phiên - Thăng Bình cùng lấy 9,25 điểm; Trường THPT Trần Phú - Việt An lấy 9,5 điểm; Trường THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn lấy 9,75 điểm.

Năm 2025, các trường như THPT Sào Nam, THPT Âu Cơ, THPT Nguyễn Văn Trỗi cũng có điểm chuẩn dưới 10.

Điểm chuẩn lớp 10 ở Đà Nẵng năm nay có sự chênh lệch lớn giữa các trường THPT công lập. Ảnh: C.Đ

Tại Lai Châu, trong khoảng hơn 10 trường có thi tuyển, Trường PTDTNT THPT Ka Lăng dự kiến lấy điểm chuẩn trước khi phúc khảo thấp nhất với 9,5 điểm. Xếp sau đó là Trường THPT Quyết Thắng lấy 11,5 điểm.

Nếu tính mốc dưới 15 điểm, tức trung bình chưa tới 5 điểm/môn, hầu hết các tỉnh đều có trường tuyển với mức này.

Chẳng hạn tại tỉnh Hưng Yên, Trường THPT Nam Phù Cừ lấy 13,1 điểm. Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám cũng có điểm chuẩn thuộc nhóm thấp nhất với 13,6 điểm. Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn, THPT Trần Quang Khải, THPT Đông Tiền Hải cũng chỉ lấy khoảng 14,1-14,6 điểm.

Tại Đồng Nai, nhiều trường lấy điểm chuẩn khoảng 11-12 điểm như Trường THPT Đoàn Kết (11 điểm), Trường THPT Phước Bình (11,5 điểm), Trường THPT Tân Phú (12,5 điểm), Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Trị An cùng lấy 13 điểm.

Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Trong trường hợp thi tuyển, để thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn.

Một số tỉnh thành xét tuyển vào lớp 10 năm nay như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau, Lâm Đồng…