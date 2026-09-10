Ninh Bình: Bé trai lớp 2 mắc kẹt trong khe tường ở trường tiểu học

Ngày 10/9, PC07 thông tin, khoảng 9h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo đề nghị hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ đối với 1 học sinh nam lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Đơn vị đã khẩn trương điều động xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng gối nâng chuyên dụng để tạo khoảng trống. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, em học sinh bị mắc kẹt trong khe tường hẹp. Các chiến sĩ nhanh chóng khảo sát, đánh giá hiện trường, lựa chọn phương án sử dụng gối nâng chuyên dụng để tạo khoảng trống, đồng thời triển khai bóc lớp vữa bề mặt, từng bước mở rộng không gian tại vị trí cháu bị mắc kẹt.

Học sinh được đưa ra an toàn khỏi khe hẹp. Ảnh: CACC

Trong suốt quá trình cứu nạn, lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên động viên, trấn an tinh thần, hướng dẫn nạn nhân giữ bình tĩnh; đồng thời sử dụng chất bôi trơn, vật che chắn phù hợp nhằm giảm ma sát, hạn chế nguy cơ gây tổn thương, bảo đảm an toàn cho em học sinh trong quá trình đưa ra ngoài.

Sau khoảng 40 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h20, lực lượng chức năng đã đưa em học sinh ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhà trường và gia đình.

Bà Vũ Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi được giải cứu, em học sinh được giáo viên cùng gia đình chăm sóc, động viên, tâm lý đã ổn định. Trong buổi chiều cùng ngày, em trở lại lớp học bình thường.