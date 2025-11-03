Một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh đến nguy kịch

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 8h50 đến 8h55 sáng 31/10, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học E302 (tầng 3), khi em Nguyễn Trọng Anh Tuấn (trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá), học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên), đang ngồi xem điện thoại trong lớp thì bất ngờ bị một nhóm học sinh lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà xông vào hành hung. Sau khi xảy ra xô xát, nhóm học sinh này nhanh chóng rời khỏi lớp.

Em Nguyễn Trọng Anh Tuấn đang trong tình trạng nguy kịch (Ảnh cắt từ clip).

Nhận được tin báo của học sinh, giáo viên trực tầng cùng cán bộ nhà trường đã kịp thời có mặt, đưa em Tuấn xuống phòng y tế để sơ cứu ban đầu. Do tình trạng nạn nhân nguy kịch, lãnh đạo trường lập tức liên hệ Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) điều xe cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình học sinh. Khoảng 9h25, xe cấp cứu có mặt và đưa em Tuấn đi bệnh viện.

Ngay sau đó, nhà trường họp khẩn, phân công giáo viên hỗ trợ gia đình trong quá trình cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Học sinh Nguyễn Trọng Anh Tuấn sau khi cấp cứu tại Bệnh viện An Việt được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Nhận tin báo, Công an xã Triệu Sơn đã khẩn trương vào cuộc, cử hai tổ công tác tiến hành xác minh tại trường và bệnh viện. Kết quả ban đầu xác định có 4 học sinh lớp 11 liên quan đến hành vi hành hung em Tuấn.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiên lượng tình trạng sức khỏe của em Tuấn rất xấu và khuyến nghị gia đình đưa về nhà. Em Tuấn được đưa về vào 13h45 ngày 1/11/2025.

Hiện cơ quan Công an đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ của nhóm học sinh gây ra vụ việc.