Một học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng ngất xỉu trong giờ thể dục và tử vong sau đó

Ngày 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã nhận được báo cáo nhanh từ Trường THCS Chu Văn An (phường Bắc Gia Nghĩa) về việc một học sinh bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong sau đó.

Theo báo cáo nhanh của Trường THCS Chu Văn An, khoảng 7h20 ngày 17/4, khi đang cùng cả lớp khởi động chuẩn bị cho giờ học môn bóng rổ, em N.H.G.B. (học sinh lớp 9A3) bất ngờ ngất xỉu.

Ngay sau đó, giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng giáo viên nhà trường đã tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, học sinh này đã tử vong vào lúc 8h45 cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.