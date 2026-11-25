Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT (thay thế Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT) áp dụng từ năm học 2026-2027. Trong đó, cách tính điểm và điều kiện xếp loại tốt nghiệp có nhiều điều chỉnh quan trọng mà người học cần nắm rõ.

Theo quy chế mới, hạng tốt nghiệp của sinh viên được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa. Mức xếp loại học lực tính theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy được làm tròn đến hàng phần trăm (2 chữ số thập phân).

Cụ thể, theo thang điểm 4, mức xuất sắc từ 3,60 đến 4,0; giỏi từ 3,20 đến 3,59; khá từ 2,50 đến 3,19; trung bình từ 2,00 đến 2,49; yếu từ 1,00 đến 1,99 và kém là dưới 1,00.

Theo thang điểm 10, mức xuất sắc từ 9,00 đến 10,0; giỏi từ 8,00 đến 8,99; khá từ 7,00 đến 7,99; trung bình từ 5,00 đến 6,99; yếu từ 4,00 đến 4,99 và kém là dưới 4,00.

Học sinh lớp 12 tham gia một chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ: HB

Trước đó, tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, điểm trung bình được làm tròn tới hàng phần mười (1 chữ số thập phân), với các ngưỡng tương ứng trên thang điểm 4 là từ 3,6 đến 4,0 (xuất sắc); từ 3,2 đến cận 3,6 (giỏi); từ 2,5 đến cận 3,2 (khá); từ 2,0 đến cận 2,5 (trung bình); từ 1,0 đến cận 2,0 (yếu) và dưới 1,0 (kém). Việc chuyển sang làm tròn đến hàng phần trăm giúp phân loại kết quả học tập chi tiết, chặt chẽ hơn, nhất là với những sinh viên có mức điểm nằm sát ngưỡng phân loại.

Bên cạnh cách làm tròn điểm, Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT cũng điều chỉnh các trường hợp hạ một mức xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên có điểm trung bình tích lũy đạt loại xuất sắc hoặc giỏi.

Cụ thể, hạng tốt nghiệp của sinh viên đạt mức xuất sắc hoặc giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong ba trường hợp: khối lượng của các học phần phải học lại quá 10% khối lượng học tập chuẩn của chương trình đào tạo; đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học; hoặc vi phạm các quy định về liêm chính học thuật, liêm chính khoa học.

So với Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, quy chế mới nới rộng tỷ lệ học phần phải học lại từ mức vượt quá 5% tổng số tín chỉ lên quá 10% khối lượng học tập chuẩn, nhưng đồng thời bổ sung quy định hạ hạng tốt nghiệp đối với trường hợp vi phạm liêm chính học thuật, liêm chính khoa học.

Về cách tính điểm học phần, Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT quy định điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng và làm tròn đến hàng phần trăm, sau đó quy đổi sang điểm chữ.

Loại đạt có phân mức (tính vào điểm trung bình học tập) gồm A (từ 8,50 đến 10,0, quy đổi thành 4); B (từ 7,00 đến 8,49, quy đổi thành 3); C (từ 5,50 đến 6,99, quy đổi thành 2) và D (từ 4,00 đến 5,49, quy đổi thành 1).

Loại đạt không phân mức (không tính vào điểm trung bình học tập) ký hiệu là P (từ 5,00 trở lên). Loại không đạt ký hiệu là F (dưới 4,00, quy đổi thành 0).

Ngoài ra, quy chế giữ nguyên các điểm chữ đặc biệt không tính vào điểm trung bình học tập gồm I (chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra), X (chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu) và R (học phần được miễn học và công nhận tín chỉ).