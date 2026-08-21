Lưu ý quan trọng để không mất suất trúng tuyển đại học

Để hoàn tất thủ tục, thí sinh truy cập vào địa chỉ [https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn](https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân đã được cấp, chọn mục Tra cứu kết quả xét tuyển, kiểm tra thông tin trường, ngành trúng tuyển và nhấn lệnh xác nhận.

Thí sinh lưu ý phải thực hiện đầy đủ các bước xác nhận, bao gồm cả việc nhập mã xác thực (OTP) gửi về điện thoại hoặc email nếu hệ thống yêu cầu. Thao tác chỉ được tính là hoàn thành khi trạng thái nguyện vọng trên hệ thống hiển thị chính xác cụm từ "Đã xác nhận nhập học".

Cần lưu ý, việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT là hoàn toàn miễn phí và độc lập với thủ tục thu phí hay nhập học trực tiếp tại các trường. Thí sinh nên chụp lại màn hình giao diện báo thành công để làm căn cứ đối chiếu pháp lý khi phát sinh tranh chấp dữ liệu.

Theo khoản 4 Điều 16 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2026/TT-BGDĐT), thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng được coi là tự ý từ chối cơ hội trúng tuyển, cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h hôm nay 21/8. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trường hợp không thể thực hiện thao tác đúng hạn do lý do bất khả kháng như thiên tai, tai nạn, ốm đau nặng hoặc sự cố kỹ thuật hệ thống, thí sinh cần lập tức liên hệ với hotline tuyển sinh của nhà trường và cung cấp đầy đủ minh chứng hợp lệ. Hiệu trưởng cơ sở đào tạo sẽ căn cứ quy định để xem xét quyết định tiếp nhận hoặc bảo lưu kết quả cho thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng siết chặt quy định tại khoản 5 Điều 16 Quy chế tuyển sinh: Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo sẽ không được phép đăng ký xét tuyển ở bất kỳ trường nào khác hoặc tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được chính Hiệu trưởng trường đã trúng tuyển đồng ý cho rút hồ sơ.

Ngay sau khi hoàn thành xác nhận trên hệ thống của Bộ, thí sinh cần chủ động kiểm tra email, tin nhắn hoặc website chính thức của trường đại học trúng tuyển để nhận giấy báo và làm theo hướng dẫn thủ tục nhập học riêng. Việc nộp học phí và hồ sơ bản cứng được thực hiện theo khung thời gian do từng nhà trường quy định tự chủ.

Thí sinh tuyệt đối cảnh giác, chỉ chuyển lệ phí hay học phí theo số tài khoản công khai trên trang chính thức của nhà trường, không thao tác qua các đường link lạ hay tin nhắn cá nhân để tránh nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Từ ngày 22/8, các trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1 mới bắt đầu thông báo xét tuyển bổ sung. Những thí sinh không xác nhận nhập học đợt này sẽ phải đợi cơ hội ở các đợt xét tuyển tiếp theo nếu các trường còn chỉ tiêu.