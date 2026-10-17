Hàng loạt ngành không còn, đại học khẩn trương sắp xếp lại để tuyển sinh 2027

Thông tư 74 của Bộ GD-ĐT về Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thay thế Thông tư 09/2022, có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027. Danh mục mới gồm 22 lĩnh vực đào tạo, với nhiều điều chỉnh về tên gọi, cách phân nhóm và mã ngành.

Hàng loạt ngành được sắp xếp vào tên gọi chung

Ở lĩnh vực kinh doanh, Digital Marketing, Marketing và truyền thông được sắp xếp vào Marketing; Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được xếp vào Quản trị kinh doanh. Các ngành Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn được sắp xếp vào Kinh doanh thương mại.

Trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin được sắp xếp vào Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được đưa vào ngành Trí tuệ nhân tạo. Quản lý hệ thống thông tin được chuyển thành Hệ thống thông tin, còn Kỹ thuật phần mềm ô tô được sắp xếp vào Kỹ thuật phần mềm.

Ở lĩnh vực sức khỏe, Khoa học Y sinh được sắp xếp vào Y khoa, Dược lý và dược lâm sàng vào Dược học; Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt được sắp xếp vào Răng - Hàm - Mặt. Các ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu được đưa vào Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Trong khi đó, các ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc... được sắp xếp vào Sư phạm tiếng nước ngoài...

Đại học khẩn trương rà soát, cập nhật danh mục ngành

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), cho biết nhà trường đang đẩy nhanh việc rà soát các ngành, chương trình đào tạo theo danh mục mới.

Theo ông Thắng, việc điều chỉnh tên ngành là cần thiết trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học cần hoàn thiện, thống nhất dữ liệu. Điều này tạo thuận lợi cho công tác quản lý, thống kê người học và dự báo nhu cầu nhân lực. Tại trường, ngành Kỹ thuật Viễn thông dự kiến được đổi tên thành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho rằng việc chuẩn hóa dữ liệu về tuyển sinh, đào tạo, việc làm và kiểm định sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học HEMIS yêu cầu thống nhất thông tin về ngành đào tạo, cơ sở đào tạo và các hoạt động liên quan.

Theo ông Sơn, các trường cần rà soát toàn bộ ngành, chương trình đang đào tạo, đối chiếu tên ngành, mã ngành, lĩnh vực và nhóm ngành để cập nhật dữ liệu lên HEMIS. Danh mục mới cũng tạo cơ sở cho các trường phát triển chương trình đào tạo theo hướng tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm giải trình. Những chương trình mới phải được xác định rõ thuộc ngành nào, căn cứ vào nội dung đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, danh mục đào tạo trình độ đại học hiện có 36 ngành, 39 chương trình đào tạo và 56 chuyên ngành, thuộc 12 lĩnh vực. Các lĩnh vực gồm Nhân văn; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Khoa học sự sống; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Sức khỏe; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Môi trường và bảo vệ môi trường.

Các ngành của trường trải rộng từ Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đến Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Dinh dưỡng và Du lịch. Nhà trường đang rà soát, sắp xếp danh mục để phù hợp với quy định mới.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) cho biết trường cũng đang rà soát, xây dựng lại danh mục ngành và chương trình đào tạo. Dự kiến, có 7 ngành cần tiếp tục đối sánh để xác định phương án phù hợp, gồm An toàn thông tin; Công nghệ ô tô điện; Robot và trí tuệ nhân tạo; Digital Marketing; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị sự kiện; Công nghệ thẩm mỹ.

Tuy nhiên, việc rà soát không đồng nghĩa cả 7 ngành đều phải đổi tên. Trên cơ sở đối chiếu chương trình đào tạo với danh mục mới, trường sẽ xem xét điều chỉnh tên ngành hoặc tổ chức thành chương trình đào tạo, định hướng chuyên sâu thuộc ngành phù hợp. Phương án cụ thể sẽ được công bố sau khi hoàn tất rà soát.

Tuyển sinh năm 2027 theo danh mục mới

Theo quy định chuyển tiếp, việc đổi tên ngành không đồng nghĩa các trường phải dừng đào tạo chương trình hiện có. Với những ngành được cập nhật tên hoặc mã mới, cơ sở đào tạo tiếp tục tuyển sinh và đào tạo theo danh mục mới từ ngày 1/1/2027. Các khóa tuyển sinh trước thời điểm này tiếp tục được đào tạo theo thông tin đã công bố khi tuyển sinh.

Thông tư 74 cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo thống kê, phân loại chương trình theo danh mục mới, công khai thông tin trên trang điện tử và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học. Ngành được đổi tên giữ nguyên mã ngành, trong khi ngành được chuyển sang vị trí khác trong danh mục sẽ được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực, nhóm ngành.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xây dựng danh mục mới nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo, phục vụ tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng, đồng thời hỗ trợ các trường thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, tên ngành trên thông báo tuyển sinh có thể khác so với những năm trước. Thí sinh cần đối chiếu danh mục mới để nhận diện ngành học, bởi việc thay đổi tên gọi hoặc sắp xếp lại không nhất thiết đồng nghĩa chương trình đào tạo bị xóa bỏ hay phải dừng tuyển sinh.