5 lưu ý với thí sinh thi lớp 10 ở Hà Nội

Sáng 26/5, Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lưu ý thí sinh 5 điểm trước kỳ thi vào lớp 10. Cụ thể:

- Các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Cũng như năm ngoái, thí sinh không còn được mang Atlat Địa lý, Bảng tuần hoàn, bảng tính tan dùng trong môn Hóa học.

Những vật dụng bị cấm gồm bút xóa; giấy than; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây cháy, nổ; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình).

Với những thí sinh cần mang thiết bị hỗ trợ sức khỏe, ông Bình cho biết lực lượng công an sẽ kiểm tra, nếu không phát hiện bất thường sẽ dán tem đảm bảo để các em mang vào phòng thi.

Theo ông Bình, tinh thần là "linh hoạt, không cứng nhắc" với các thiết bị khác, như đồng hồ cơ, trang sức, túi clear trong suốt... Giám thị không cấm thí sinh mang vào phòng thi, song cần nhấn mạnh các em không lợi dụng các đồ vật này để gian lận.

Đặc biệt với máy tính cầm tay, thí sinh được mang vào phòng thi những máy không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát, soạn thảo văn bản; không quy định cụ thể về nhãn hiệu, chủng loại.

- Khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra số trang, mã đề, chất lượng in ấn. Chậm nhất 5 phút từ khi tính giờ làm bài, các em phải báo cáo những bất thường trong đề (thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ) cho giám thị. Quá thời gian này, thí sinh tự chịu trách nhiệm với đề mình đã nhận.

- Giám thị không được làm ảnh hưởng đến khả năng làm bài của thí sinh. Ông Bình lấy ví dụ nếu giám thị vô tình ký nhầm vào phần phách và giấy thi của thí sinh, thầy cô không được yêu cầu các em đổi giấy mới, vì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian và kết quả làm bài.

Khi đó, giám thị lập biên bản bất thường, báo cáo trưởng điểm thi và có thể tổ chức chấm chung bài thi đó sau này, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

- Thí sinh đến muộn quá 15 phút từ lúc tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi, đồng nghĩa không có điểm môn đó và không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 công lập.

Khi thi tự luận, các em được nộp bài sau khi hết 2/3 thời gian, nhưng đồng thời phải nộp lại đề thi, giấy nháp. Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh không được nộp bài trước, chỉ được ra khỏi phòng khi hết giờ.

- Với môn chuyên, điểm mới của năm nay là Lịch sử và Địa lý cho thí sinh làm trực tiếp vào đề, tương tự môn Ngoại ngữ và Khoa học tự nhiên (đã áp dụng năm ngoái). Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút.

Thí sinh thi nhiều môn chuyên có thể dự thi ở những điểm khác nhau, và khác với nơi thi ba môn chung. Vì vậy, ông Bình lưu ý các em và gia đình kiểm tra kỹ phòng thi, điểm thi trên giấy báo, không chủ quan để buổi thi sau đến lại điểm thi hôm trước.

Ông Bình lưu ý các giáo viên thực hiện đúng quy chế và nguyên tắc coi thi, không lơ là, chủ quan, không tự ý xử lý các tình huống.

"Khi có vấn đề cấp bách, cần xin ý kiến ban chỉ đạo thi thì giám thị, trưởng điểm thi phải báo cáo ngay để xử lý kịp thời", ông Bình nói. "Giám thị tuyệt đối không tự ý, không sáng tạo trong quá trình coi thi".

Thí sinh thi lớp 10 chuyên Khoa học tự nhiên, ngày 25/5. Ảnh: Thanh Hằng

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, gần 125.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 56%.

Học sinh thi ba môn gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ trong hai ngày 30-31/5, thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm ngày 1/6. Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.