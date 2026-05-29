Sĩ tử ăn 50 hạt đậu cầu may trước kỳ thi lớp 10 căng thẳng

9h sáng nay (29/5), gần 125.000 học sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Tại điểm thi Trường THCS Chu Văn An, các thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục thi. Em Lý Khánh An - học sinh Trường THPT Lômônôxốp, đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chu Văn An.

Để động viên tinh thần con trước kỳ thi, mẹ của Khánh An còn chuẩn bị 50 hạt đậu với mong muốn con đạt 50 điểm chuyên môn.

“Hôm qua em ăn 50 hạt đậu để cầu mong có kết quả tốt nhất, cũng như giảm bớt áp lực trước kỳ thi”, Khánh An chia sẻ.

Em Lý Khánh An - học sinh Trường THPT Lômônôxốp hy vọng sẽ đỗ nguyện vọng 1 với số điểm cao.

Có mặt tại điểm thi từ sớm, Minh Trúc - Học sinh Trường THCS Thanh Am chia sẻ khá hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ tâm lý nhẹ nhàng. Phần nghị luận xã hội khiến em lo lắng nhất vì chủ đề khá đa dạng. Tuy nhiên, Minh Trúc hy vọng đề thi sẽ xoay quanh những vấn đề gần gũi để dễ liên hệ thực tế khi làm bài. Để thêm tự tin trước kỳ thi, nữ sinh cũng đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may.

Cùng chung tâm trạng hồi hộp, Đặng Thế Vinh - Học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, có nguyện vọng 1 vào THPT Chu Văn An cho biết môn em lo lắng nhất là tiếng Pháp.

“Em mong cả 3 môn thi đều đạt điểm 10. Những ngày gần thi em chủ yếu giữ tâm lý thoải mái tránh tạo áp lực để ảnh hưởng đến bài thi”, Vinh chia sẻ. Dù Văn không phải thế mạnh, nam sinh cho biết bản thân cố gắng ôn tập đầy đủ các dạng bài thay vì học “tủ”.

Với Hà Vi - Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, nguyện vọng 1 là vào THPT Phan Đình Phùng, áp lực thi cử bắt đầu rõ rệt hơn vào sát ngày thi. “Những ngày trước em chưa căng thẳng lắm nhưng tối qua thì ăn cũng nghẹn cơm, em hy vọng để có kết quả đủ để đỗ nguyện vọng 1”, Hà Vi nói.

Nữ sinh cho biết từ hôm nay sẽ cất hết sách vở để nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái trước khi bước vào phòng thi. Tối hôm trước, em không học thêm mà chỉ đọc lại bài nhẹ nhàng để tránh áp lực.

Hà Vi cũng mong đề Văn vào thể loại truyện và phần nghị luận xã hội là những chủ đề dễ tìm dẫn chứng thực tế như trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước. “Bình thường trên lớp, cô giáo cũng cho chúng em tìm sẵn dẫn chứng, giải pháp cho từng dạng bài để dễ liên hệ khi viết”, nữ sinh chia sẻ.

Phụ huynh và thí sinh có mặt từ sớm ở điểm thi. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, Lý Ngọc Trúc - Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, nguyện vọng vào THPT Minh Khai nói lo nhất hai môn Toán và Tiếng Anh, đặc biệt là phần bài tập Vi-et trong môn Toán.

“Em mong đạt từ 8,5 điểm trở lên và sẽ cố gắng làm bài cẩn thận tránh lỗi sai không đáng có”, Ngọc Trúc bày tỏ.

Dù mỗi học sinh có những nỗi lo khác nhau trước kỳ thi lớp 10, điểm chung của các sĩ tử là đều cố gắng giữ tinh thần lạc quan, chuẩn bị tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên trong hành trình học tập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6. Theo đó, ngày 30/5, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ trong 60 phút. Ngày 31/5, thí sinh thi môn toán trong 120 phút.

Riêng thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6. Buổi sáng thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ khác, buổi chiều thi khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lí và tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn chuyên là 150 phút.