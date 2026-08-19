Phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh chuyên Tuyên Quang

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT từng môn của đợt thi lần 2 diễn ra ngày 14-15/8 tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang như sau:

Phổ điểm Toán:

Phổ điểm môn Văn:

Phổ điểm môn Tiếng Anh:

Phổ điểm môn Địa lý:

Phổ điểm môn Lịch sử:

Phổ điểm môn Sinh học:

Phổ điểm môn Hóa học:

Phổ điểm môn Vật lý:

Điểm trung bình các môn Tin học, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung:

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Gian lận tại trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299/328 học sinh đạt trên 9 điểm Toán.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh, thí sinh và giáo viên. Do nhiều người liên quan, chưa cụ thể hóa được sai phạm, trong khi sự việc kéo dài sẽ ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tốt nghiệp cho thí sinh chuyên Tuyên Quang vào hai ngày 14-15/8.

Bộ đánh giá kỳ thi lại diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ở tất cả môn, nhiều giáo viên nhận định đề thi có cấu trúc, độ khó tương đương với đề hôm 11-12/6.

Thí sinh sau khi biết điểm có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đợt đến ngày 23/8, còn lại được cấp giấy chứng nhận kết quả thi vào 21/8. Ngoài dùng để xét tốt nghiệp, thí sinh vẫn có thể dùng điểm này để xét tuyển đại học. Các trường cho biết căn cứ nguyện vọng mà thí sinh đã nhập trên hệ thống của Bộ, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung.

Thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 hôm 15/8. Ảnh: Thanh Hằng