Nam sinh đạt điểm SAT top 1% thế giới, xuất sắc nhận học bổng toàn phần hơn 3 tỷ đồng tại Singapore

Chuỗi thành tích dài của nam sinh giành học bổng toàn phần ở Singapore

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Sơn Hoàng, sinh năm 2010 tại Hà Nội, vui mừng cho biết vừa giành học bổng toàn phần tại SJII (St. Joseph's Institution International) ở Singapore.

Học bổng toàn phần SJII là học bổng danh giá, hiếm hoi dành cho học sinh xuất sắc hoàn thành lớp 9 hoặc lớp 10 để theo học chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP). Tổng giá trị học bổng lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, Sơn Hoàng đã có nhiều thành tích học tập đáng nể. Sơn Hoàng sớm xác định niềm đam mê với STEM, lập trình và nghiên cứu khoa học, hướng tới ngành Kỹ thuật Điện tử (Electrical Engineering) trong tương lai.

Em Nguyễn Sơn Hoàng giành học bổng toàn phần tại SJII (St. Joseph's Institution International) ở Singapore. Ảnh: NVCC

Vì vậy, ngay từ những năm tiểu học và THCS, Sơn Hoàng đã dành nhiều thời gian cho Toán học và Khoa học. Em từng đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi học thuật, trong đó đáng chú ý là giải Nhất cuộc thi “Siêu tính nhẩm” của VTV2.

Những thành tích ấy trở thành nền tảng để Hoàng tiếp tục theo đuổi con đường học thuật ở bậc THPT. Năm lớp 9, Sơn Hoàng đạt GPA 3,93/4. Sang lớp 10, điểm trung bình của Hoàng đạt mức tuyệt đối 4/4.

Không dừng lại ở thành tích trên lớp, Sơn Hoàng còn thử sức với các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế. Trong lần thi SAT đầu tiên, nam sinh đạt 1540/1600.

Sơn Hoàng tự học các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ và chủ động tìm kiếm những cơ hội được thực hành, nghiên cứu thay vì chỉ tập trung vào kiến thức trong sách giáo khoa.

Từ năm 2024 đến 2026, Hoàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Lập trình của trường. Đây cũng là nơi để nam sinh phát triển kỹ năng công nghệ, làm việc nhóm và chia sẻ kiến thức với những học sinh có chung sở thích.

Bên cạnh lập trình, em đặc biệt quan tâm tới vật lý và nghiên cứu khoa học. Sơn Hoàng là thành viên nhóm nghiên cứu CERN BL4S (Beamline for Schools), chương trình tạo cơ hội cho học sinh phổ thông tiếp cận với nghiên cứu vật lý hạt và các thí nghiệm khoa học thực tế.

Trong năm học 2024-2025, Hoàng tham gia nghiên cứu đề tài về “Độ bất hòa lượng tử” (Quantum Discord). Năm học 2025-2026, Hoàng tiếp tục tham gia một đề tài có tính ứng dụng cao, tìm hiểu câu hỏi: “Xử lý nhiệt có thể phục hồi cảm biến nhân quang bị hư hại do bức xạ trong môi trường mô phỏng không gian hay không?”.

Việc tiếp cận những vấn đề nghiên cứu có tính chuyên sâu từ khi còn học phổ thông giúp Hoàng có thêm trải nghiệm về cách đặt câu hỏi khoa học, tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề và làm việc trong môi trường nghiên cứu.

Nam sinh cũng từng có thời gian thực tập tại Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để Hoàng hiểu rõ hơn về công việc nghiên cứu và lĩnh vực mà bản thân đang hướng tới.

Ngoài STEM và khoa học, Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật khác. Em là thành viên ban nội dung của nhiều chương trình Model United Nations (MUN), trong đó có HMUN, UNISMUN... Qua những hoạt động này, Hoàng có cơ hội rèn luyện khả năng nghiên cứu, trình bày quan điểm, tranh luận và làm việc cùng các bạn trẻ có chung mối quan tâm.

Năm 2026, Hoàng tiếp tục nhận học bổng nghiên cứu với chủ đề “Entrepreneurial Ecosystem” – Hệ sinh thái khởi nghiệp.

Sơn Hoàng có niềm yêu thích với lego từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Xác định sớm ngành học theo đuổi

Với nền tảng Toán học, Vật lý, STEM và lập trình, Sơn Hoàng xác định ngành học mà mình muốn theo đuổi là Electrical Engineering – Kỹ thuật Điện tử.

Để chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn, nam sinh không chỉ chú trọng điểm số mà còn chủ động tích lũy trải nghiệm thực tế. Việc tự học Python, C++, tham gia các dự án nghiên cứu, thực tập tại viện khoa học và các cuộc thi học thuật về Toán, Vật lý, Khoa học được Hoàng xem như những bước chuẩn bị cho hành trình phía trước.

Ở tuổi 16, Sơn Hoàng đã hình thành khá rõ con đường mình muốn đi. Từ những trò chơi yêu thích như Lego, bóng rổ đến niềm say mê lập trình và nghiên cứu khoa học, các sở thích của Hoàng dần được kết nối với nhau thành một định hướng học tập cụ thể.

Điều đáng chú ý là nam sinh không coi thành tích là đích đến cuối cùng. Với Hoàng, mỗi hoạt động học tập hay nghiên cứu đều mang lại một trải nghiệm mới, giúp bản thân hiểu rõ hơn về lĩnh vực mình lựa chọn.

Nhận xét về con trai, chị Thảo Dung cho biết, Sơn Hoàng có ưu điểm là luôn biết mình muốn gì và luôn tập trung, cố gắng cho những mục tiêu đã đặt ra, dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn.

“Con luôn thấy rất hạnh phúc với những hoạt động học tập của mình vì con biết mỗi việc con làm, mỗi kết quả con đạt được hay ngay cả những lần thất bại đều là những viên gạch xây nên nền móng cho tương lai của con”, chị Dung chia sẻ.

Theo chị Dung, điều quan trọng nhất không phải là gia đình ép con phải đi theo một con đường được định sẵn mà là tin tưởng và đồng hành để con có thể chủ động theo đuổi điều mình thực sự yêu thích.

Gia đình Sơn Hoàng luôn tin tưởng vào lựa chọn của con và cố gắng hết sức để hỗ trợ nam sinh theo đuổi ước mơ.

Sơn Hoàng và TS. Ngô Mạnh Tiến. Ảnh: NVCC

TS. Ngô Mạnh Tiến, Trưởng Phòng Tự động hóa, Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận xét: "Ấn tượng đầu tiên của tôi với Sơn Hoàng đó là sự chủ động, năng động của con ngay khi gặp mặt. Con đã rất tự tin và có định hướng rõ ràng về các đam mê, nguyện vọng được học tập, phát triển về AI-Robotics. Khi tham gia, con cũng rất nghiêm túc, chấp hành tốt các nội quy, quy định và tích cực tham gia các hoạt động của Lab. Con lễ phép, cầu thị và luôn tỏ ra mong muốn được học hỏi các anh chị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Khi được giao các nhiệm vụ cụ thể phù hợp, con luôn trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chủ động tham khảo các tài liệu và đề xuất các ý tưởng của riêng mình, thể hiện con có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu, sáng tạo sau này. Sau một thời gian học tập và tham gia, con cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, đáng khích lệ.

Hy vọng rằng, con tiếp tục phát huy các đam mê, lợi thế và kiến thức của mình, tiếp tục học tập ở các môi trường học tập tiên tiến hơn để trở thành nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI-Robotics của Việt Nam, sau này đóng góp cho đất nước".