Lộ trình tuyển sinh đại học 2026, thí sinh không được bỏ lỡ

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 15/2, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên website chính thức của mình. Đây là thời điểm quan trọng để thí sinh và phụ huynh nắm rõ phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, chỉ tiêu dự kiến, học phí và các điều kiện liên quan.

Trong tháng 5, công tác chuẩn bị kỹ thuật và quản lý được đẩy mạnh. Ngày 15/5, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT hoàn thành tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh và thử nghiệm phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung. Ngày 25/5, các Sở GD&ĐT hoàn tất việc thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ tuyển sinh tại địa phương nhằm tư vấn, hướng dẫn và giải quyết vướng mắc cho thí sinh. Đến ngày 30/5, các cơ sở đào tạo phải cập nhật đầy đủ thông tin của trường lên hệ thống tuyển sinh chung.

Trước ngày 15/2, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên website.

Trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức, thí sinh được tạo điều kiện làm quen với hệ thống. Trước 17 giờ ngày 6/6, các Sở GD&ĐT hoàn thành rà soát dữ liệu điểm học bạ trên hệ thống. Từ ngày 17 đến 21/6, thí sinh tham gia đợt thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến để tránh sai sót khi đăng ký thật. Trước ngày 30/6, các địa phương hoàn tất tập huấn công tác tuyển sinh tại cơ sở.

Giai đoạn quan trọng nhất diễn ra từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh chính thức đăng ký, sắp xếp và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, không giới hạn số lần điều chỉnh. Ngày 8/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đặc thù như sư phạm, sức khỏe và pháp luật - mốc thời gian then chốt để thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng.

Sau khi kết thúc đăng ký, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Đây là điều kiện bắt buộc để nguyện vọng của thí sinh được hệ thống ghi nhận hợp lệ.

Từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8, các đơn vị của Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng trên hệ thống, đối chiếu dữ liệu và xác định kết quả trúng tuyển theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng cao xuống thấp. Trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 đến thí sinh. Đến 17 giờ ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến; nếu quá thời hạn này mà không xác nhận, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Sau đợt xét tuyển chính thức, từ tháng 8 đến tháng 12, các trường có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Trong suốt giai đoạn này, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học lên hệ thống theo quy định của Bộ GD&ĐT.