Các trường xét tuyển bổ sung 2026 ở Hà Nội: Có trường “hot” nào, xét học bạ không?

Các trường xét tuyển bổ sung 2026 ở Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung năm 2026 đối với một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, gồm: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn và Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội; hoặc xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Như vậy, ở đợt xét tuyển bổ sung, nhà trường không sử dụng phương thức xét học bạ.

Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 25/8 đến 17h ngày 3/9/2026. Nhà trường dự kiến công bố kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 7/9/2026.

Học viện Hậu cần thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học năm 2026 với 159 chỉ tiêu cho 3 ngành, gồm Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Kỹ thuật xây dựng.

Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 điểm. Với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh cần đạt tối thiểu 67 điểm HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, 537 điểm V-ACT của Đại học Quốc gia TPHCM hoặc 61 điểm QDA của Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng.

Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, C01, X06 (A0T); HSA, V-ACT và QDA theo các mã bài thi được Học viện quy định.

Chỉ tiêu dự kiến của từng ngành gồm: Tài chính - Ngân hàng 89 chỉ tiêu, Kế toán 34 chỉ tiêu và Kỹ thuật xây dựng 36 chỉ tiêu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 14/8 đến 10/9/2026, tính theo dấu bưu điện.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2026 đối với thí sinh đăng ký bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT.

Ở đợt xét tuyển bổ sung, nhà trường nhận hồ sơ đối với thí sinh có từ 15 điểm trở lên nếu xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và từ 18 điểm trở lên nếu xét bằng học bạ THPT.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2026 với 4 phương thức xét tuyển.

Chỉ tiêu và ngưỡng điểm xét tuyển các phương thức.

Cụ thể, trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả học tập THPT; kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức; và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển đại học. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Đối với phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do nhà trường quy định. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm tổng kết các học kỳ xét tuyển môn Tiếng Anh phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong thời gian không quá 2 năm và phải đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định. Trong khi đó, phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực yêu cầu thí sinh tham dự kỳ thi năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. Thời hạn nhận hồ sơ trước 17h ngày 22/8/2026, tính theo dấu bưu điện.

Trường Đại học Thăng Long thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2026 theo 4 phương thức.

Cụ thể, trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy gồm HSA, TSA, SPT; và xét kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu.

Đối với ngành Thiết kế đồ họa, trường chấp nhận kết quả thi môn năng khiếu vẽ của các trường đại học có tổ chức kỳ thi này, gồm Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung trực tiếp tại Trường Đại học Thăng Long trong 4 ngày, từ 22-25/8/2026. Thời gian tiếp nhận hồ sơ buổi sáng từ 8h30-11h30, buổi chiều từ 13h30-16h30.