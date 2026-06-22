Nhập học lớp 10 tại Hà Nội chỉ có 3 ngày và những lưu ý bắt buộc

Quy trình xác nhận nhập học

Theo lịch quy định của ngành giáo dục Thủ đô, thời gian thực hiện quy trình này chỉ gói gọn trong 3 ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến 24 giờ ngày 27/6. Đây là giai đoạn mang tính quyết định, đòi hỏi phụ huynh và học sinh cần nắm vững các nguyên tắc xét tuyển cũng như chuẩn bị chính xác các loại giấy tờ để hoàn thiện quyền nhập học. Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ, cơ chế xét tuyển năm nay tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Trong trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh mới được xét đến nguyện vọng 2 với điều kiện điểm xét tuyển của thí sinh phải cao hơn điểm chuẩn của trường muốn nộp ít nhất 0,5 điểm. Tương tự, việc xét nguyện vọng 3 chỉ diễn ra khi học sinh trượt cả hai nguyện vọng đầu và có điểm số cao hơn điểm chuẩn của trường tối thiểu 1,0 điểm.

Một điểm lưu ý dành cho các thí sinh là quyền lợi thay đổi nguyện vọng khi các trường công lập hạ điểm chuẩn. Nếu học sinh đã xác nhận nhập học ở nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 nhưng sau đó trường thuộc nguyện vọng 1 thông báo hạ điểm chuẩn và thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, hoặc trường hợp thí sinh được tăng điểm sau phúc khảo, các em hoàn toàn được phép làm thủ tục hủy xác nhận nhập học tại trường cũ để chuyển sang xác nhận nhập học tại trường mới.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026.

Để tạo thuận lợi tối đa, ngành giáo dục Thủ đô triển khai song song hai hình thức xác nhận nhập học là trực tuyến và trực tiếp. Với hình thức trực tuyến, phụ huynh và học sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn đúng tên trường trúng tuyển, xác nhận và tiến hành in hoặc lưu lại Phiếu xác nhận nhập học để làm minh chứng. Đối với những thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng như trường chuyên, trường không chuyên hay hệ song ngữ, các em có thể chủ động thay đổi nguyện vọng trực tuyến trong suốt thời gian hệ thống vận hành.

Ngược lại, nếu lựa chọn hình thức trực tiếp, học sinh phải nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi lớp 10 tại trường THPT trúng tuyển. Hệ thống dữ liệu ngành sẽ khóa tự động sau khi nhà trường cập nhật thông tin và cấp Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Khi muốn thay đổi nguyện vọng sau khi đã nhập học trực tiếp, thí sinh buộc phải liên hệ với trường cũ để hủy kết quả trên hệ thống trước khi đăng ký vào trường mới.

Nhằm bảo đảm quyền lợi người học, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ rút hồ sơ và xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển khi phụ huynh có nhu cầu, tuyệt đối không được gây khó khăn.

Các loại giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ và lịch tuyển sinh bổ sung

Bên cạnh việc xác nhận nhập học trên hệ thống, học sinh cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ bản cứng để hoàn thiện thủ tục chính thức. Bộ hồ sơ hợp lệ bao gồm Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được nhận tại các trường trung học cơ sở trong hai ngày 23 và 24/6.

Cùng với đó, học sinh phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp trong năm 2026, hoặc bằng tốt nghiệp chính thức đối với thí sinh tự do tốt nghiệp các năm trước. Các giấy tờ học tập và hộ tịch bắt buộc khác gồm học bạ cấp trung học cơ sở bản chính, giấy khai sinh bản sao hợp lệ có kèm bản gốc để đối chiếu, cùng thẻ Căn cước của học sinh hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nội của học sinh hoặc người giám hộ.

Đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên hoặc khuyến khích, hồ sơ cần bổ sung giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tương tự là các văn bản cho phép học vượt lớp, học sớm tuổi hoặc muộn tuổi nếu thuộc diện này.

Riêng đối với nhóm thí sinh tự do đã tốt nghiệp từ các năm trước, Sở GD&ĐT yêu cầu phải có thêm giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do UBND xã, phường, nơi cư trú cấp.

Sau khi kết thúc thời gian nhập học đợt một, các trường THCS công lập chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao sẽ tiến hành hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung. Lịch tuyển sinh đợt hai được ấn định cụ thể vào ngày 3/7 khi Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn bổ sung và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt hai. Các thí sinh may mắn trúng tuyển trong đợt này sẽ có ba ngày, từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7, để hoàn thành toàn bộ thủ tục xác nhận nhập học theo đúng quy định.