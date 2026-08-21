122 trường đại học có thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí xét tuyển

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh tham dự kì thi lần 2 tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh chung, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ sở đào tạo về việc tiếp tục xét tuyển sau khi có kết quả thi và chuẩn hóa dữ liệu.

Vụ Giáo dục Đại học yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục triển khai công tác xét tuyển đối với toàn bộ thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2026 có kết quả hợp lệ và đã đăng kí nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Phạm vi xử lí đặc biệt chú trọng đến nhóm thí sinh chưa hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, bao gồm các thông tin về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, kết quả học tập bậc THPT, cũng như kết quả điểm thi sau khi đã thực hiện thủ tục phúc khảo.

Toàn bộ quy trình xét tuyển bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành, cụ thể là Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, kết hợp Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Sau khi hoàn tất quy trình rà soát và xét tuyển, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo kết quả về Bộ.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2. Ảnh: Đức Anh

Theo tài liệu phụ lục đính kèm công văn, chỉ đạo này áp dụng trực tiếp đối với 122 cơ sở đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Đây là các đại học, trường đại học và học viện có thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ghi nhận nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.

Danh sách này bao gồm đầy đủ các trường thuộc khối ngành kinh tế, kĩ thuật, y dược, sư phạm, luật như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh… đến các trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng như Học viện Quân y, Học viện Kĩ thuật Quân sự… đến các trường công an như Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân… cùng nhiều đơn vị đào tạo khác trên cả nước bao gồm 2 đại học Quốc gia, đại học vùng.

Để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo cần nhanh chóng phân công bộ phận chuyên trách rà soát kĩ lưỡng danh sách thí sinh trên hệ thống, thực hiện cập nhật điểm phúc khảo và điểm ưu tiên chính xác trước khi đưa ra kết quả xét tuyển cuối cùng.

Việc công bố kết quả và thông báo nhập học cho thí sinh phải được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn tất thủ tục theo quy định. Đối với các khó khăn hoặc vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị cần lập tức báo cáo về Vụ Giáo dục Đại học để nhận được hướng dẫn giải quyết kịp thời.