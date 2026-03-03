Địa phương nào thi lớp 10 sớm nhất năm 2026?

Không để học sinh phải chờ đợi lâu, một số tỉnh thành đã sớm ban hành văn bản chính thức về thời gian diễn ra kỳ thi tập trung chủ yếu vào giai đoạn chuyển giao giữa tháng 5 và tháng 6. Cụ thể:

Đà Nẵng là địa phương "về đích" sớm nhất với lịch thi từ ngày 23/5 - 25/5/2026 với 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bắc Ninh & Đồng Nai theo sát ngay sau đó vào các ngày 26/5 - 29/5/2026.

Phú Thọ và Hải Phòng lựa chọn "thời điểm vàng" ngay đầu tháng 6 (từ 01/6 - 04/6/2026).

Quảng Ninh công bố lịch thi khá muộn vào đầu tháng 7 (03/7 - 05/7/2026), trở thành địa phương có thời gian ôn tập dài nhất trong nhóm đã công bố.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT dự kiến đẩy lịch thi lên cuối tháng 5/2026. Đây là bước đi chủ động nhằm giảm áp lực căng thẳng kéo dài cho thí sinh, giúp các em có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa sau khi hoàn thành 3 môn thi: Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút).

Ngược lại, Hà Nội dự kiến sẽ lùi lịch thi xuống cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng như thông lệ mọi năm. Phương án này nhằm tạo thêm điều kiện ôn tập tốt nhất cho học sinh lớp 9 sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Tuy nhiên, thời gian chính thức vẫn đang chờ UBND Thành phố phê duyệt và sẽ sớm được công bố rộng rãi.

Bên cạnh cuộc đua về thời gian, sự phân hóa về môn thi cũng tạo nên sự tò mò lớn. Trong khi đa số chọn Ngoại ngữ, thì một số địa phương như Tuyên Quang lại chọn Khoa học Tự nhiên làm môn thứ ba; hay Vĩnh Long, Lâm Đồng tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển cho hệ đại trà. Sự đa dạng này cho thấy nỗ lực của các địa phương trong việc giảm tải áp lực thi cử nhưng vẫn đảm bảo sàng lọc chất lượng đầu vào cho năm học mới.