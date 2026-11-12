Hàng trăm giáo viên 'không phục' vì trượt thăng hạng

Từ khi nhận kết quả trượt xét thăng hạng vào cuối tháng 10, cô Chung, giáo viên tiểu học ở ngoại thành Hà Nội, "chưa đêm nào ngon giấc".

"Tôi uất ức, bức xúc vô cùng", cô bày tỏ. Cô giáo 35 tuổi cho biết đã có hơn 13 năm giữ lương hạng III (hệ số 2,34-4,98), vượt điều kiện cần về thời gian giữ hạng (9 năm). Trong thời gian này, cô hai lần đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, ba lần ở cấp huyện (cũ), bốn năm là chiến sĩ thi đua cấp huyện, 6 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

"Tôi thậm chí là người đầu tiên và duy nhất của trường có hai giải giáo viên dạy giỏi thành phố", cô nói, cho hay trong buổi họp ở trường vào giữa tháng 6, mình được điểm cao nhất trong 11 người đủ điều kiện xét từ hạng III lên hạng II (hệ số lương 4-6,38).

Thế nhưng, kết quả của thành phố làm cô ngỡ ngàng với vẻn vẹn chữ "Không trúng tuyển", trong khi hai đồng nghiệp khác cùng trường lại được. Bức xúc vì "trượt không lý do", cô Chung kiến nghị đến Sở Giáo dục và Đào tạo, nhận phản hồi rằng do "thấp tuổi hơn" những người cùng đủ điều kiện.

"Tôi không phục. Hai người trúng tuyển nhiều tuổi hơn nhưng vào nghề sau nên số năm giữ hạng III cũng ít hơn, chưa kể thành tích cũng kém tôi", cô nói.

Cô Huệ, 36 tuổi, cũng là giáo viên tiểu học, nói "ức phát khóc", mất ngủ, sụt cân.

"Ba chữ không trúng tuyển như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nhiệt huyết, sự cố gắng bấy lâu nay của tôi", cô giáo đã 14 năm giữ hạng III, nói.

Theo hồ sơ cô Huệ cung cấp, thành tích của cô đứng đầu trong 18 giáo viên của trường đủ điều kiện xét. Sau phản ánh, cô nhận câu trả lời tương tự cô Chung, song thấy không thuyết phục. Cô dẫn chứng mình nhiều tuổi đời và tuổi nghề hơn 3-5 người trong 8 giáo viên trúng tuyển; có thành tích cao nhất trường khi vừa là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, vừa là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hai cô giáo cùng hơn 250 đồng nghiệp gửi đơn kiến nghị nhà chức trách xem lại kết quả xét thăng hạng. Họ đặt câu hỏi rằng tại sao kết quả của thành phố lại "khác hoàn toàn" ở cấp trường, dù hội đồng đánh giá chấm điểm theo tiêu chí chung, được sự đồng thuận của tất cả giáo viên. Họ mong được xét lại một cách công bằng, minh bạch để "tâm phục, khẩu phục".

Một phòng thi lớp 10 tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh minh họa: Thế Bằng

Trước bức xúc của giáo viên, hôm 9/11, Sở Nội vụ gửi công văn đến Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các xã, phường đề nghị tiếp nhận ý kiến, rà soát quá trình hướng dẫn, lập danh sách xét và những nội dung cần đối chiếu.

Theo cơ quan này, việc xác định người được thăng hạng, ngoài hồ sơ và điều kiện cần còn phải căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt và thứ tự ưu tiên. Giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn không đồng nghĩa đương nhiên trúng tuyển.

Trong đó, chỉ tiêu căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu giáo viên. Nếu số người đủ tiêu chuẩn nhiều hơn, thứ tự ưu tiên lần lượt là: có thành tích cao hơn, là nữ, là người dân tộc thiểu số, nhiều tuổi hơn, thời gian làm việc dài hơn.

"Khi thông tin, đề nghị trả lời đúng nội dung phản ánh, kiến nghị; nêu rõ căn cứ và kết quả rà soát đối với từng trường hợp; không khẳng định hoặc cam kết thay đổi kết quả khi việc kiểm tra chưa hoàn tất và chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền", trích công văn.

Hai năm qua, giáo viên Hà Nội không được xét thăng hạng. Đợt xét vừa qua cũng từng bị dừng trong bối cảnh sắp xếp hệ thống trường công và chuyển quản lý viên chức từ hạng chức danh nghề nghiệp sang bậc nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

Hiện cả nước có khoảng 1,01 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Ở từng cấp học, họ được xếp theo ba hạng, từ thấp lên cao: hạng III, II, I. Cứ đủ 9 năm giữ hạng, họ được xem xét lên hạng cao hơn, đồng nghĩa được tăng hệ số lương, kéo theo các khoản phụ cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn xét, còn khâu thực hiện thuộc về địa phương. Nhiều năm qua, đây là vấn đề khiến giáo viên trăn trở. Ngoài vướng mắc giữa quy định và thực tế, có tỉnh, thành xét đều đặn, nhưng cũng có nơi 3-5 năm không tổ chức xét. Gần nhất, hồi tháng 7, giáo viên nhiều địa phương bức xúc việc đã giữ hạng II cũ bị xếp xuống hạng III. Bộ sau đó ghi nhận có thực trạng hạn chế bổ nhiệm, thậm chí "đánh tụt" hạng nên chấn chỉnh.

*Tên giáo viên được thay đổi