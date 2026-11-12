Hàng nghìn giáo viên TP.HCM rời bục giảng: Nỗi ám ảnh từ những áp lực "không tên"

Nhọc nhằn phía sau những trang giáo án

Khi tháng 11 về, không khí tri ân tràn ngập các mái trường, nhưng không ít giáo viên bộc bạch, đây cũng là khoảng thời gian họ phải gồng gánh nhiều nỗi niềm nhất.

Tâm sự với phóng viên Dân Việt về lịch trình của mình, một giáo viên âm nhạc tại trường công lập ở TP.HCM thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi:

"Sắp đến 20/11, tôi phải tập tiết mục diễn cho trường, rồi tham gia thi dân vũ do phường tổ chức. Lịch tập kín cả tuần, lấn sang cả buổi đêm vì sếp yêu cầu duyệt bài gấp. Tất cả nỗ lực hầu như chỉ để đổi lấy việc xét KPI hàng quý chứ không hề được hỗ trợ hay ghi nhận thành tích chuyên môn” - giáo viên này tâm sự.

Đồng thời, cô cũng cho biết làm việc quá nhiều khiến bản thân trở nên căng thẳng, nhiều lúc nản chỉ muốn nghỉ việc.

Giáo viên hướng dẫn sĩ tử điền thông tin trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026. Ảnh: N.M

Sự áp lực của giáo viên không chỉ đến từ phong trào, mà còn từ những nhiệm vụ hành chính đan chéo. Dù Bộ GDĐT đã có quy định giảm tải việc ngoài nhà trường, nhưng theo chia sẻ của một số giáo viên, đôi khi để đáp ứng các chỉ tiêu chung của địa phương, giáo viên vẫn phải gánh thêm phần việc nhập liệu hay vận động phụ huynh đi khám sức khỏe.

Ngay cả khi Thông tư 15 đã bỏ dự giờ bắt buộc, một số cơ sở giáo dục vẫn duy trì nếp cũ với các kỳ Thao giảng, Tiết tốt, và yêu cầu giáo viên giải trình nhiều khâu khi học sinh ở mức "chưa Đạt".

Áp lực từ sự kỳ vọng của nhà trường, phụ huynh và môi trường làm việc nặng tính hình thức đôi khi đánh gục nhiệt huyết của những người trẻ.

Một cựu giáo viên mầm non từng thi đậu viên chức tại TP.HCM vào năm 2017 nhớ lại kỷ niệm bật khóc sau một tiết dạy dự giờ không đạt kỳ vọng. Người này cho biết, dù chế độ ổn định và được nghỉ hè trọn 2 tháng vẫn có lương (1,8 triệu đồng), bản thân vẫn quyết định nghỉ việc chỉ sau đúng một năm công tác.

"Làm trường công, không trưa nào tôi được chợp mắt vì phải đi tập múa hát phong trào, làm dụng cụ giảng dạy cũng tự bỏ tiền túi ra hết. Bên cạnh áp lực từ phụ huynh, môi trường làm việc cũng khiến tôi mệt mỏi khi ngoài mặt thì cười nói, nhưng sau lưng lại tố nhau tùm lum" - cựu giáo viên này chia sẻ.

Một lớp học tiểu học tại TP.HCM trong ngày tựu trường năm học 2026-2027. Ảnh: N.M

Những con số biết nói về bài toán nhân sự

Khi nhiệt huyết không đủ sức bù đắp cho những vất vả về tinh thần và sự chênh lệch thu nhập đối với những giáo viên mới vào nghề tại đô thị đắt đỏ, làn sóng rời ngành đã diễn ra và có xu hướng tăng.

Theo báo cáo ngày 9/11 của Đảng ủy UBND TP.HCM, trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, địa bàn thành phố cũ ghi nhận lần lượt 89 và 96 thầy cô nghỉ việc. Tuy nhiên, sang năm học 2025-2026, sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, con số này tăng mạnh lên 1.427 người.

Chỉ tính riêng từ đầu năm học 2026-2027 đến tháng 11, đã có thêm 576 người rời bục giảng. Nhà chức trách nhận định rằng bên cạnh thu nhập, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính đã làm thay đổi điều kiện làm việc, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của đội ngũ, ngay cả những cán bộ quản lý chuyển về làm giáo viên cũng cần có thời gian để thích nghi.

Sự biến động này để lại một khoảng trống lớn với 8.185 vị trí giáo viên còn khuyết thiếu, đặc biệt ở các địa bàn tăng dân số cơ học cao. Đáng trăn trở nhất là sự thiếu hụt ở các môn học mang tính kỹ năng và năng khiếu: Tiếng Anh khuyết tới 430 vị trí ở Tiểu học, 105 ở THCS và 229 ở THPT. Các bộ môn Tin học, Công nghệ, Âm nhạc và Mỹ thuật cũng đang cần bổ sung hàng trăm nhân sự ở mỗi cấp học.

Giáo viên và học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: N.M

Giải pháp nào để giáo viên toàn tâm với bục giảng?

Trước những tâm tư của đội ngũ giáo viên, TP.HCM đã cho thấy những nỗ lực thiết thực nhằm giữ chân người tài. Theo Quyết định 78/2026/QĐ-UBND và Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND, từ tháng 10/2026, mức chi thu nhập tăng thêm được quy định theo hệ số tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ, hoặc định mức 3 triệu đồng/người/tháng.

Với cơ chế này, một giáo viên mới ra trường có thể đạt thu nhập khoảng 17 triệu đồng/tháng, trong khi con số này có thể chạm mức 40 triệu đồng đối với những giáo viên thâm niên cao (hạng I, bậc 8). Tuy nhiên, nguồn động viên vật chất này đi kèm với tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) nghiêm ngặt: cần đạt từ 90 điểm trở lên để nhận 100% mức thưởng, và sẽ bị trừ lùi hoặc cắt hoàn toàn nếu điểm đánh giá thấp.

Chính quy định này khiến nhiều giáo viên trẻ lo âu. Thu nhập thực tế chưa thể đạt mức cao như những người có thâm niên, nhưng họ vẫn phải gồng mình chạy đua với các chỉ tiêu điểm số. Điều giáo viên mong mỏi nhất lúc này không chỉ là chính sách lương thưởng, mà là một môi trường làm việc thực sự được "cởi trói".

Kế hoạch năm học 2026-2027 của thành phố đã đề ra giải pháp trọng tâm: rà soát, điều tiết giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu cục bộ, đặc biệt là kiên quyết cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách và hội họp không cần thiết. Khi những chỉ đạo này thực sự đi vào đời sống của từng ngôi trường, xóa bỏ triệt để áp lực KPI từ những công việc "không tên", lúc ấy giáo viên mới thực sự an tâm bám trụ với nghề.