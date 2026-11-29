Ảnh minh họa: CTV

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cấp trung học phổ thông, trung học nghề và trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo quy định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời lượng và tổ chức thực hiện môn học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo. Chương trình hướng tới phát triển phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức công dân trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, môn học góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về quốc phòng, an ninh để người học vận dụng vào thực tiễn.

THPT và trung học nghề học 105 tiết GDQPAN

Theo dự thảo, tổng thời lượng môn GDQPAN đối với cấp THPT và trung học nghề là 105 tiết, chia đều cho ba khối lớp. Mỗi lớp 10, 11 và 12 có 35 tiết.

Đối với trình độ trung cấp, tổng thời lượng chương trình là 81 giờ; trình độ cao đẳng, đại học là 177 giờ. Mỗi giờ học được tính bằng 50 phút.

Việc tổ chức giảng dạy ở cấp THPT và trung học nghề được bố trí theo kế hoạch giáo dục cả năm học. Các bài thực hành có thể tổ chức tập trung theo lớp nhưng không quá 3 tiết trong một buổi và không quá một buổi học trong tuần.

Ở trình độ trung cấp, chương trình gồm 2 học phần. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học có thời lượng 96 giờ, gồm 2 học phần. Đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, chương trình có thời lượng 177 giờ, gồm 4 học phần.

Nội dung kết hợp kiến thức quốc phòng với kỹ năng thực hành

Về nội dung, chương trình GDQPAN cấp THPT và trung học nghề được thiết kế theo từng khối lớp, phù hợp với yêu cầu giáo dục và nhận thức của người học.

Ở lớp 10, học sinh tìm hiểu lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; phòng, chống ma túy, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Điều lệnh Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; an ninh mạng, an ninh phi truyền thống. Chương trình cũng giới thiệu một số loại súng bộ binh, đội ngũ và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

Bộ GDĐT xây dựng chương trình GDQPAN thống nhất các trình độ. Ảnh minh họa: CTV

Với lớp 11, nội dung tập trung vào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phòng, chống tệ nạn xã hội; pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Nghĩa vụ quân sự. Học sinh còn được học kiến thức về thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Ở lớp 12, chương trình đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975; tổ chức Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội, Công an; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung thực hành gồm những tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang.

Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, chương trình được xây dựng thành 4 học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cấp học

Dự thảo quy định chương trình GDQPAN được áp dụng thống nhất đối với từng cấp học, trình độ đào tạo. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công bố kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa; học sinh, sinh viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để hoàn thành chương trình theo quy chế đào tạo.

Chương trình cũng hướng tới bảo đảm tính liên thông kiến thức từ THPT, trung học nghề đến trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Việc tổ chức dạy học cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức, sự phát triển thể lực của người học và đặc thù môn học.

Thông qua chương trình, Bộ GDĐT hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong chính quy.