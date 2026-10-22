Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất tăng tiết dạy của giáo viên phổ thông?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT) và dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT).

Lý giải đề xuất tăng tiết dạy và cơ cấu lại thời gian làm việc

Tại dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông ở cả ba cấp học.

Cụ thể, định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học tăng từ 23 tiết/tuần lên 24 tiết/tuần, cấp trung học cơ sở tăng từ 19 tiết/tuần lên 20 tiết/tuần, và cấp trung học phổ thông tăng từ 17 tiết/tuần lên 19 tiết/tuần.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS thêm 1 tiết/tuần và giáo viên THPT thêm 2 tiết/tuần. Ảnh: HB

Lý giải về điều chỉnh này, Bộ GD&ĐT cho biết nhằm phản ánh đúng sự phát triển về trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên hiện nay, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian, nâng cao năng suất lao động trong nhà trường.

Ở chiều ngược lại, dự thảo đề xuất giảm định mức tiết dạy đối với phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu từ 4 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định rõ cơ cấu phân bổ trong tổng thời gian làm việc 40 giờ/tuần của giáo viên.

Trong đó, tổng thời gian giảng dạy trực tiếp trên lớp tối đa không quá 40%, tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp và đánh giá người học tối đa không quá 40%, và tổng thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cùng các hoạt động hành chính khác tối thiểu 20%.

Tinh giản công việc hành chính và quy định chế độ quy đổi

Nhằm giúp giáo viên tập trung vào công tác chuyên môn, dự thảo bổ sung quy định không bố trí giáo viên các trường phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí kiêm nhiệm thì cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Đồng thời, dự kiến bỏ quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí khác và bỏ các quy định quy đổi đối với trường hợp giáo viên làm ban giám khảo trong các cuộc thi, hội thi cấp trường. Các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên được bổ nhiệm sẽ không thực hiện quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy, trừ các nhiệm vụ phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.

Dự thảo cũng đưa ra các quy định cụ thể về chế độ quy đổi và điều kiện làm việc đặc thù. Đối với giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, định mức tiết dạy được tính bằng với giáo viên cùng cấp ở trường thường, song các nhiệm vụ quản lý học sinh, phụ đạo hay tổ chức hoạt động đặc thù sẽ do hiệu trưởng quyết định quy đổi ra tiết dạy.

Định mức tiết dạy của Tổng phụ trách Đội được điều chỉnh linh hoạt trong khoảng từ 6 đến 8 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định, thay vì cố định 2 tiết/tuần ở trường quy mô lớn như hiện hành, riêng giáo viên phụ trách hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được giảm 3 tiết/tuần.

Đối với giáo viên dạy các môn không phải ngoại ngữ bằng tiếng nước ngoài từ 30% thời lượng trở lên, hoặc giáo viên dạy lớp hòa nhập có học sinh khuyết tật tại trường phổ thông đại trà, mỗi tiết dạy được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

Đối với cán bộ quản lý, dự thảo bổ sung việc quy đổi ra tiết dạy thay cho định mức cố định khi phó hiệu trưởng trực tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, làm báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn hay biên soạn tài liệu bồi dưỡng, với tổng số tiết quy đổi không vượt quá 50% định mức tiết dạy trong một năm học.