Thông tư 81 sắp có hiệu lực, phụ huynh loay hoay có nên trả lại quỹ lớp?

Nhiều nơi thông báo trả lại quỹ lớp

Những ngày gần đây, trong nhiều nhóm phụ huynh, câu chuyện xử lý khoản quỹ còn dư đang được đưa ra bàn bạc. Mỗi lớp có một cách tính toán khác nhau, song điểm chung là đều muốn lấy ý kiến cha mẹ học sinh trước khi quyết định.

Chị Vân Anh, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Nội) chia sẻ, lớp đang thông báo, lấy ý kiến phụ huynh về việc hoàn trả khoản quỹ còn lại. Theo đó, các gia đình được thông tin để cùng thống nhất phương án xử lý, bảo đảm công khai, minh bạch đối với khoản tiền đã đóng góp.

Trong khi đó, chị Hoài, phụ huynh lớp 5, Trường Tiểu học La Khê (Hà Nội) cho biết, lớp đang lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc có nên trả lại quỹ hay tiếp tục giữ khoản tiền này để phục vụ các hoạt động của học sinh.

Nhiều ban phụ huynh đang băn khoăn không biết có cần phải trả lại tiền quỹ lớp cho từng gia đình hay không. Ảnh minh họa - Quỳnh Mai.

Theo chị Hoài, có một số phương án được đưa ra để các phụ huynh cân nhắc bao gồm: sử dụng số tiền còn dư để tổ chức một bữa liên hoan cho các con; bàn giao khoản tiền cho một phụ huynh khác, không nằm trong ban đại diện cha mẹ học sinh, đứng ra giữ và quản lý để tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của lớp. Khoản tiền này sẽ được sử dụng dần cho các hoạt động của học sinh, đến khi hết quỹ thì thôi; Phương án còn lại là hoàn trả số tiền còn dư cho từng gia đình.

Những lựa chọn này đang được đưa ra để phụ huynh thảo luận, bởi mỗi cách xử lý đều có những điểm khiến các gia đình phải cân nhắc.

Còn chị Yến, phụ huynh lớp 6, Trường THCS Văn Yên (Hà Nội), cho biết lớp mình đã hoàn tất việc hoàn trả khoản tiền quỹ còn dư cho các gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh việc đồng tình với chủ trương minh bạch các khoản đóng góp, chị Yến cũng bày tỏ sự băn khoăn, thậm chí có phần tiếc nuối khi nghĩ đến những hoạt động dành cho học sinh trong thời gian tới.

"Khi không còn khoản quỹ chung, việc tổ chức các hoạt động tập thể, động viên và khen thưởng học sinh có thể sẽ gặp những khó khăn nhất định. Chẳng hạn, vào các dịp như khai giảng, ngày 20/11 hay lễ tổng kết cuối năm học, liệu các con có còn những phần quà, phần thưởng động viên như trước hay không?

Nếu mỗi hoạt động đều phải chờ sự ủng hộ tự nguyện của phụ huynh, liệu việc đóng góp có được đồng đều, thống nhất hay không, hay sẽ xuất hiện tình trạng gia đình nhiệt tình ủng hộ, gia đình chưa có điều kiện hoặc không đồng tình?", chị Yến băn khoăn.

Suy nghĩ của chị Yến cũng là điều khiến một số phụ huynh trăn trở. Bởi trong môi trường học đường, các hoạt động tập thể và sự động viên kịp thời có ý nghĩa nhất định đối với học sinh. Nhiều cha mẹ mong muốn con em mình được tham gia những hoạt động chung, được quan tâm và ghi nhận như các bạn trong lớp, nhưng đồng thời cũng không muốn việc đóng góp trở thành áp lực đối với bất kỳ gia đình nào.

Thông tư 81 quy định gì về tiền hỗ trợ của phụ huynh?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Luật sư Phạm Văn Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để thực hiện các khoản thu ngoài quy định; đồng thời không được tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ, ủng hộ cho nhà trường hoặc học sinh. Vì vậy, cần phân biệt rõ khoản tiền đã thu trước thời điểm Thông tư có hiệu lực với việc tiếp tục thu, quản lý và sử dụng tiền sau khi Thông tư có hiệu lực.

Đối với khoản tiền đã thu trước đó, không nên mặc nhiên kết luận toàn bộ phải hoàn trả, nhưng Ban đại diện cũng không được tự động tiếp tục sử dụng chỉ vì trước đó phụ huynh đã biểu quyết đồng ý. Cần kiểm tra thời điểm thu, mục đích thu, số tiền đã chi, số tiền còn lại và chứng từ thu – chi; sau đó công khai, minh bạch và thống nhất phương án xử lý với phụ huynh.

Tại nhiều nhóm phụ huynh, câu chuyện xử lý khoản quỹ còn dư đang được đưa ra bàn bạc. Ảnh chụp màn hình.

Theo luật sư, phụ huynh vẫn có thể có sự đóng góp tự nguyện cho một hoạt động cụ thể, nhưng phải bảo đảm đó là sự tự nguyện thực chất, không bình quân hóa thành khoản thu bắt buộc và không biến thành quỹ chung do Ban đại diện đứng ra thu, quản lý trái quy định. Trường hợp thanh toán một dịch vụ cụ thể, phụ huynh có thể thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định.

Đối với số tiền quỹ cũ, Ban đại diện trước hết phải công khai số dư, các khoản đã chi, chứng từ và mục đích sử dụng ban đầu; không tự ý chuyển mục đích hoặc tiếp tục chi từ quỹ khi chưa xác định rõ căn cứ pháp lý. Sau khi rà soát quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT, cần thống nhất với phụ huynh phương án xử lý số tiền còn lại, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Luật sư Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh, việc 100% phụ huynh biểu quyết đồng ý đóng quỹ không khiến khoản thu đương nhiên trở thành hợp pháp. Việc biểu quyết chỉ thể hiện sự thống nhất của phụ huynh, không thay thế các quy định pháp luật về thẩm quyền, hình thức và nội dung thu. Cần xem xét bản chất khoản tiền, mục đích thu, chủ thể đứng ra thu và quy định pháp luật áp dụng tại thời điểm thu cũng như thời điểm sử dụng.

Về cách xử lý số tiền còn lại, luật sư cho rằng cần tách bạch hai vấn đề: khoản tiền được thu vào thời điểm nào và việc tiếp tục quản lý, sử dụng khoản tiền đó tại thời điểm hiện nay có phù hợp pháp luật hay không. Với số dư quỹ, Ban đại diện cần công khai thu – chi, xác định số tiền còn lại và thống nhất phương án xử lý với phụ huynh, bảo đảm tự nguyện, minh bạch và đúng quy định pháp luật.