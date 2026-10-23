Nữ giáo viên bức xúc vì bị hủy kết quả thăng hạng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế nói gì?

Phản ánh đến Báo điện tử Dân Việt, bà P.C (giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP.Huế) cho biết, bà đã gửi đơn khiếu nại đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quá trình rà soát và căn cứ hủy kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II đối với bà.

Trước đó bà C tham gia kỳ xét thăng hạng giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026. Sau quá trình xét, ngày 8/8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026 các đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường. Bà C là người trúng tuyển kỳ xét thăng hạng này.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP.Huế. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên, đến ngày 13/8/2026, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt có tờ trình 130/TTr-THLTK gửi UBND Phường Thuận Hoá, đề nghị xem xét, thẩm định lại kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026 đối với 2 giáo viên của trường (gồm bà Q.A và bà P.C). UBND Phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường và trường Tiểu học Lý Thường Kiệt phối hợp kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thăng hạng của Trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Theo UBND phường, kết quả rà soát cho thấy Trường tiểu học Lý Thường Kiệt có 11 hồ sơ dự xét thăng hạng, được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 4 hồ sơ thăng hạng.

Cũng theo UBND phường Thuận Hoá, trường hợp số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu được phê duyệt, việc xác định viên chức trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó ưu tiên trước hết đối với viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

Trong trường hợp này (sau khi xét lại), căn cứ minh chứng cụ thể tại hồ sơ thì giáo viên Q.A đã có thành tích cao hơn giáo viên P.C.

Trên cơ sở đó, ngày 26/8/2026, UBND phường Thuận Hoá có công văn số 5285/UBND-GD đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế rà soát, thẩm định và đánh giá lại kết quả xét thăng hạng đối với hồ sơ của 2 giáo viên trên.

Ngày 14/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thống nhất với đề nghị của UBND phường Thuận Hoá, ban hành quyết định số 5259/QĐ-SGDĐT về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026 đối với bà C.

Cùng với việc hủy kết quả trúng tuyển đối với bà C, Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả trúng tuyển đối với bà Q.A.

Làm việc với PV Báo Dân Việt, bà C cho biết, lý do bà bị hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi xét thăng hạng xuất phát từ việc bà có sự nhầm lẫn giữa "bằng khen" và "chứng nhận giáo viên dạy giỏi". Cho rằng "chứng nhận giáo viên dạy giỏi" cũng tương tự như "bằng khen" nên bà ghi trong hồ sơ là mình có bằng khen. Sự nhầm lẫn này không phải cố ý kê khai thành tích không có thật hay sử dụng bằng khen giả.

Bà C cho hay, bà có chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp TP.Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và các chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Đây là những giấy tờ thật, có thể cung cấp bản chính hoặc bản sao chứng thực để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Từ đó, bà đề nghị cơ quan chức năng phân biệt giữa việc kê khai nhầm lẫn với việc cố ý kê khai thành tích không có thật hoặc sử dụng tài liệu giả.

Một trong những nội dung bà đề nghị làm rõ là nếu thông tin “bằng khen” được sửa lại thành “chứng nhận giáo viên dạy giỏi” thì bà có còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của kỳ xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II năm 2026 hay không.

Bà cũng đề nghị được cung cấp căn cứ pháp lý, kết quả xác minh và lý do cụ thể dẫn tới việc hủy kết quả thăng hạng, đồng thời làm rõ quá trình rà soát hồ sơ và việc đánh giá lại kết quả sau khi đã có quyết định công nhận.

Theo bà, điều bà quan tâm không chỉ là việc được công nhận hay hủy kết quả thăng hạng mà còn là quá trình rà soát, thẩm định hồ sơ sau khi đã có kết quả xét thăng hạng.

"Việc nộp hồ sơ thăng hạng đã qua xét duyệt thẩm tra của hội đồng, vậy tại sao không phát hiện sự nhầm lẫn ngay lúc đầu để tôi kịp điều chỉnh, mà lại hủy kết quả thăng hạng khi tôi không hề được thông báo hay được giải thích cơ sở pháp lý đầy đủ. Sự việc khiến danh dự, tinh thần và sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng...", bà C cho hay.

Bà cũng đề nghị công khai thang điểm chấm từng tiêu chí, tiêu chuẩn và các tiêu chí phụ nếu có, đồng thời làm rõ căn cứ để xác định nội dung kê khai của mình ảnh hưởng đến kết quả xét thăng hạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế nói gì về quyết định hủy kết quả thăng hạng của giáo viên?

Hiện các đơn khiếu nại của bà C đang được UBND phường Thuận Hoá và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thụ lý giải quyết theo quy định.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Phạm Bá Thành- Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế cho biết, quy trình xét thăng hạng được thực hiện từ cấp trường, trên cơ sở từng giáo viên kê khai các tiêu chuẩn, điều kiện theo thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT.

Theo đó, giáo viên phải kê khai đầy đủ các thành tích thi đua, khen thưởng đạt được trong thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện hưởng hoặc tương đương, đồng thời ký cam đoan về những thông tin đã kê khai.

Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026 đối với bà P.C. Ảnh: T.H.

Sau đó, nhà trường có trách nhiệm rà soát, tổng hợp hồ sơ; hiệu trưởng ký xác nhận vào phiếu kê khai của từng giáo viên. Trên cơ sở đó, trường lập danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện báo cáo UBND xã, phường.

UBND xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ của từng giáo viên, từng trường thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trước khi tổng hợp, lập tờ trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Đối với trường hợp của bà C, ông Phạm Bá Thành cho biết theo trình bày của giáo viên này, việc kê khai trên phiếu là do cá nhân nhầm lẫn.

Tuy nhiên, ông Phạm Bá Thành chưa thông tin cụ thể về việc nội dung kê khai nhầm lẫn ảnh hưởng thế nào đến việc xác định thành tích và thứ tự ưu tiên xét thăng hạng của hai giáo viên.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế cho biết, sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà C.

Tại buổi làm việc với bà C do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thuận Hóa tổ chức, đại diện Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2026, bà Q.A có ý kiến về kết quả xét thăng hạng. Trên cơ sở đó, nhà trường có tờ trình đề nghị thẩm định lại kết quả xét thăng hạng đối với 2 giáo viên.