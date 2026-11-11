Hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khai trừ Đảng vì suy thoái, vi phạm nghiêm trọng

Chiều 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết, cùng ngày, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Ông Dương Quang Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã bị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng. Ảnh: V.N.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Dương Quang Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai đảng viên này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định những vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng.