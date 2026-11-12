Cổng Parabol 40 tấn của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được di dời thế nào?

Theo phương án được công bố, nhà trường chủ trương di dời nguyên khối, bảo tồn nguyên trạng công trình thay vì tháo dỡ và xây dựng lại. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Cổng Parabol được xây dựng và khánh thành năm 1965, trọng lượng khoảng 40 tấn. Trải qua hơn 60 năm, công trình trở thành hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội, gắn bó với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

Để bảo đảm an toàn kết cấu, đơn vị thi công lựa chọn phương án gia cường và dịch chuyển toàn bộ công trình. Quá trình thực hiện gồm các bước đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường nặng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để đưa cổng vào phía trong khoảng 20 m.

Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2-3 m/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu “Thần đèn Tư Lũy”, có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn. Theo kế hoạch, việc di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần. Tổng thời gian thi công, tu sửa và hoàn trả nguyên trạng công trình khoảng 1 tháng.

GS. Lê Anh Tuấn (áo khoác đen) - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định tập thể lãnh đạo nhà trường tính toán kỹ lưỡng phương án nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol. “Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam”, GS. Lê Anh Tuấn nói.

Việc di dời nguyên khối cổng Parabol được thực hiện nhằm dung hòa yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị với trách nhiệm bảo tồn công trình có giá trị lịch sử, văn hóa.

Phương án này vừa tạo điều kiện triển khai dự án mở rộng đường Giải Phóng, vừa giữ lại hình ảnh kiến trúc quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội trong đời sống người dân Thủ đô.

Trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực lân cận.