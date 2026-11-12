Diễn biến mới vụ hai hiệu trưởng ở Huế bị khai trừ Đảng: Công an đã thông báo bắt tạm giam

Liên quan vụ hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khai trừ Đảng, sáng 12/11, theo thông tin từ UBND phường Hóa Châu, cơ quan này đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Sau khi nhận được thông báo, UBND phường Hóa Châu đã phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành, tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của nhà trường thay ông Dũng.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân, TP Huế. Ảnh: Đ.D.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết ông đã được UBND phường Phú Xuân phân công tạm thời phụ trách điều hành nhà trường từ đầu tháng 11/2026, thay Hiệu trưởng Dương Quang Nam.

Theo nguồn tin riêng của PV từ UBND phường Phú Xuân, cơ quan công an vừa qua đã thông báo cho địa phương về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Dương Quang Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; ông Ngô Hoàng Quốc Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Hai đảng viên này bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hai người còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định những vi phạm của ông Nam và ông Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm.

Căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng ra khỏi Đảng.