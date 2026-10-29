Bộ GDĐT dự kiến tăng tiết dạy, giáo viên lo “dạy vượt định mức vẫn không được trả tiền”

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT) và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT).

Trong đó, dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, cụ thể như sau: Tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết tức là từ 23 tiết/tuần thành 24 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS lên 1 tiết tức là từ 19 tiết/tuần thành 20 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT lên 2 tiết tức là từ 17 tiết/tuần thành 19 tiết/tuần. Theo Bộ GDĐT, việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Thông tin này nhận được nhiều quan tâm trong cộng đồng giáo viên cả nước.

Giáo viên nhiều tâm tư về dự thảo Thông tư mới tăng tiết dạy

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, xã Gia Lâm, Hà Nội, nêu ý kiến trước đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên. Theo cô, điều khiến giáo viên lo lắng không đơn thuần là phải đứng lớp nhiều hơn mà là nguy cơ những tiết dạy vượt định mức trên thực tế tiếp tục "chưa" thanh toán.

Từ thực tế dạy học 2 buổi/ngày, cô Hà cho biết, tại trường nơi cô công tác, một lớp học có 32 tiết/tuần, trong khi định mức của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần. Đây là chưa kể những trường hợp giáo viên được giảm định mức theo quy định và yêu cầu bố trí giáo viên ở các môn học khác nhau. Vì vậy, số tiết dạy vượt định mức mà mỗi giáo viên đảm nhận không giống nhau, có người thêm một tiết mỗi tuần, có người thêm vài tiết.

“Giáo viên vẫn soạn bài, vẫn giảng dạy, vẫn chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục, nhưng có những tiết vượt định mức lại không được thanh toán” - cô Hà chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà mong muốn đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Ảnh: NVCC

Theo cô, trong bối cảnh giáo viên còn thiếu, khối lượng công việc lớn, việc tăng định mức tiết dạy có thể khiến giáo viên phải đứng lớp nhiều hơn mới được xác định là dạy vượt định mức. Điều này khiến cô đặt câu hỏi liệu đây có phải là giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trong khi vấn đề nhân lực và chế độ đối với số tiết dạy vượt định mức chưa được giải quyết triệt để.

Cô Hà cho rằng, thay vì chỉ điều chỉnh định mức tiết dạy, cần xem xét căn cơ tỷ lệ giáo viên/lớp, nhất là tại các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo cô, cần nghiên cứu nâng tỷ lệ giáo viên/lớp từ 1,5 lên 1,78 đối với những trường có nhu cầu, đồng thời thống kê đầy đủ số tiết dạy vượt định mức thực tế và bảo đảm thanh toán chế độ theo quy định.

“Giáo viên chúng tôi không sợ tăng tiết dạy mà chỉ mong những tiết đã dạy đừng bị bỏ quên. Tăng trách nhiệm cho giáo viên đồng thời cũng nên đi cùng bảo đảm quyền lợi cho những tiết dạy của giáo viên” - cô Hà bày tỏ.

Có cơ sở để xem xét nhưng cần nghiên cứu kỹ lưỡng

Thạc sĩ Hà Văn Vụ, giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Tân Hưng, TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đề xuất tăng tiết dạy dựa trên thời gian làm việc của viên chức theo quy định của pháp luật lao động có cơ sở để xem xét. Tuy nhiên, theo thầy, Bộ GDĐT cần nghiên cứu kỹ lưỡng và lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên trên cả nước trước khi đưa ra quyết định.

Thạc sĩ Hà Văn Vụ băn khoăn và mong Bộ GDĐT cần nghiên cứu kỹ lưỡng về dự thảo tăng tiết dạy cho giáo viên. Ảnh: NVCC

Từ thực tiễn công tác giảng dạy, thầy Hà Văn Vụ nêu một số băn khoăn như sau:

Đề nghị Bộ GDĐT bổ sung quy định cụ thể về cơ chế thực thi giới hạn thời gian làm việc tối đa 40 giờ/tuần, trong đó cần xác định rõ đây là trần giới hạn thời gian lao động. Trường hợp tổng thời gian giảng dạy, chuẩn bị bài và chấm bài của giáo viên vượt quá 40 giờ/tuần do đặc thù môn học (như môn Ngữ văn và các môn có khối lượng bài tự luận lớn) hoặc do sĩ số lớp quá đông, nhà trường cần có cơ chế xử lý phù hợp, như quy đổi thời gian làm việc vượt mức thành giờ dạy thêm để thanh toán theo quy định hoặc điều chỉnh giảm định mức tiết dạy trực tiếp, bảo đảm quyền lợi của giáo viên và tuân thủ quy định pháp luật về lao động.

Thầy Vụ kiến nghị bổ sung quy định tại khoản 3 điều 4 Dự thảo thông tư: Căn cứ vào kế hoạch và đặc thù môn học (môn có bài kiểm tra tự luận bắt buộc với khối lượng chấm, ra đề, sửa bài lớn như Ngữ văn), giao quyền chủ động cho hiệu trưởng được phân công định mức tiết dạy ở mức sàn hoặc điều chỉnh giảm quy mô số lớp/số học sinh phụ trách cho giáo viên có tính đặc thù, bảo đảm tổng khối lượng công việc (bao gồm thời gian chấm bài thực tế) không vượt quá 40 giờ/tuần.

"Cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công văn 5922/BGDĐT-GDPT về cắt giảm hồ sơ, sổ sách, áp lực kiểm tra trung gian. Đối với các môn đặc thù, chấm và sửa bài tự luận cần tăng cường cho giáo viên bộ môn này được đánh giá quá trình, đánh giá qua sản phẩm/dự án học tập thay vì chỉ tập trung vào các bài viết tự luận truyền thống kéo dài. Xây dựng, cung cấp ngân hàng đề kiểm tra, ma trận, bản đặc tả và định hướng chấm bài dùng chung trên nền tảng số toàn quốc đế giảm thời gian ra đề và các công tác chuẩn bị khác của giáo viên nhằm tiết kiệm thời gian làm các công việc còn lại" - thầy Vụ cho hay.

Qua đây, thầy Vụ kiến nghị Bộ GDĐT căn cứ báo cáo đánh giá tác động để cân nhắc kỹ việc tăng định mức tiết dạy trung bình. Việc tăng định mức tiết đứng lớp có thể để giảm biên chế hoặc giảm chi trả tiền lương dạy thêm giờ nhưng vô tình đẩy thời gian làm việc thực tế của giáo viên các môn tự luận tăng cao (50-52 giờ/tuần). Thầy Vụ đề nghị giữ nguyên định mức 17 tiết/tuần đối với THPT thay vì tăng lên 19 tiết/tuần như dự thảo nhằm tránh gây quá tải công việc cho giáo viên.