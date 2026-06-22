Hàng loạt trường đại học xét học bạ ngành Y khoa

Năm nay, đối với ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), các trường đại học công lập lớn ở tốp đầu (như Y Hà Nội, Y Dược TPHCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược Cần Thơ) không xét tuyển bằng học bạ độc lập mà chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng hoặc điểm thi đánh giá năng lực/V-SAT.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Dương Triều

Ghi nhận có khoảng 17 trường đại học (gồm công lập và tư thục) xét học bạ ngành Y khoa dưới hình thức độc lập hoặc xét tuyển tổng hợp (kết hợp học bạ với các tiêu chí khác).

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các ngành thuộc khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, đặc biệt là Y khoa (Bác sĩ đa khoa), luôn nằm trong nhóm kiểm soát chất lượng đầu vào nghiêm ngặt nhất.

Để hồ sơ xét tuyển học bạ được hệ thống ghi nhận hợp lệ, thí sinh bắt buộc phải thỏa mãn một trong hai điều kiện cứng: Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi; điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Bản đồ các trường công lập xét học bạ ngành Y khoa

Bản đồ xét tuyển học bạ ngành Y khoa chia làm hai nhóm rõ rệt:

Khối trường đại học công lập, xu hướng kết hợp học bạ với các chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi năng lực đang chiếm ưu thế nhằm đảm bảo độ tin cậy của nguồn tuyển.

Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Y khoa Vinh là hai trong số ít trường công lập vùng vẫn duy trì xét tuyển dựa trên kết quả học bạ độc lập cho ngành Y khoa.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương áp dụng phương thức xét học bạ kết hợp điều kiện riêng. Thí sinh ngoài việc có học lực lớp 12 loại Giỏi phải có thêm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS đạt từ 5.5 trở lên).

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức Xét tuyển tổng hợp. Kết quả học bạ THPT không đứng độc lập mà đóng vai trò là một cấu phần điểm số, được quy đổi và kết hợp cùng điểm thi đánh giá năng lực (đo lường tư duy) và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục áp dụng xét học bạ cho khối ngành sức khỏe nhằm thu hút nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đa dạng hình thức tính điểm

Tại Hà Nội và miền Bắc, Đại học Phenikaa xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn với yêu cầu tổng điểm đạt từ 20,0 đến 24,0 tùy diện. Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng duy trì xét học bạ lớp 12 dựa trên các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh) hoặc A00 (Toán, Lí, Hóa).

Tại khu vực miền Trung, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) xét học bạ. Trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) áp dụng tiêu chí khắt khe hơn khi yêu cầu học lực 3 năm loại Tốt và giới hạn độ tuổi thí sinh không quá 27.

Tại TPHCM và miền Nam, Đại học Quốc tế Hồng Bang (HIU) cho phép thí sinh linh hoạt chọn xét học bạ theo tổng điểm 3 học kì hoặc tổng điểm 3 môn lớp 12. Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai song song hai phương thức: Xét học bạ độc lập và xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia. Trường Đại học Nam Cần Thơ và Trường Đại học Tân Tạo (Long An) cũng áp dụng các hình thức tương tự, kết hợp phỏng vấn trực tiếp đối với một số diện đặc biệt.