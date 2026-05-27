Loạt trường THCS “hot” ở TP HCM xét học bạ, thành tích vào lớp 6

Trên diễn đàn hội phụ huynh TPHCM, một phụ huynh than thở: Gia đình ở quận 11, đúng tuyến thì con sẽ vào Trường THCS Lữ Gia. Tuy nhiên, vẫn muốn xét tuyển vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố với bảng điểm lớp 3, 4, 5 đều học sinh xuất sắc, ngoài có chứng chỉ bơi lội, tin học, tiếng Anh flyer 12/15.

Thế nhưng, những chứng chỉ như trên vẫn không đủ điều kiện được xét tuyển vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng).

Từ nhiều năm nay, một số trường THCS thuộc địa bàn các quận, huyện (trước sáp nhập) đều có các quy định tuyển sinh riêng, để có một suất học ở những trường này không hề dễ. Muốn vậy, học sinh trước khi vào lớp 6 phải tích lũy các chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định, kèm thêm các điều kiện danh hiệu học sinh xuất sắc từ bậc tiểu học.

Chẳng hạn, theo công bố kế hoạch tuyển sinh vào Trường THCS Vân Đồn, ngôi trường nổi tiếng ở quận 4 (cũ) có điều kiện xét tuyển hệ đại trà, gồm: Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM, lớp 5 đạt học sinh xuất sắc, tổng điểm kiểm tra cuối 5 gồm toán + tiếng Việt lớp 5 từ 19 điểm trở lên.

Công thức điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển= Điểm toán + tiếng Việt lớp 5 + điểm học bạ lớp 3, lớp 4 + điểm khuyến khích.

Riêng đối với tiêu chí tuyển sinh lớp tiếng Anh tích hợp, ngoài ưu tiên học sinh tích hợp từ tiểu học liên thông từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thì học sinh phải có các chứng chỉ PEIC Quickmarch (3/5 sao), Flyers (12 khiên), TOEFL Primary bậc 2 (3 huy hiệu) hoặc qua bài khảo sát năng lực.

Những năm trước đây, trường này cũng chỉ xét tuyển học sinh đạt kết quả học tập và thành tích cao vào lớp 6. Cụ thể, trường xét tuyển theo 2 tiêu chí: Tiêu chí 1 là tổng điểm cuối năm của lớp 5 gồm 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh (tối đa 30 điểm). Riêng điểm tiếng Anh có từng kỹ năng phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Tiêu chí 2: Kết quả khen thưởng xuất sắc cuối năm học: Mỗi năm học sẽ được tính là 1 điểm (tối đa 5 năm sẽ là 5 điểm). Nếu những học sinh ở vị trí cuối cùng của chỉ tiêu có tổng số điểm bằng nhau thì trường tiểu học có thể xét thêm 1 thành tích cao nhất trong 5 năm học (từ lớp 1 đến lớp 5). Cụ thể: Mỗi trường tiểu học xét 15% trên tổng số học sinh lớp 5 đang học tại trường.

Trước đó, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 cũ, nay là phường Diên Hồng) yêu cầu các điều kiện xét tuyển, gồm: Học sinh phải được công nhận "Hoàn thành chương trình tiểu học", cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc" và phải có tối thiểu 3 năm ở cấp tiểu học đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc".

Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tăng cường: Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp tiểu học: Khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định .

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Chương trình 2018 ở cấp tiểu học: Phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.

Học sinh dự xét tuyển Chương trình tích hợp (Đề án 5695): Đối với học sinh đã hoàn thành Chương trình tích hợp theo Đề án 5695 cấp tiểu học: Khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định .

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học: Phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.

Điểm xét tuyển quy định như sau: Điểm môn tiếng Việt và toán: Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Điểm khuyến khích là các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và tin học, điểm danh hiệu khen thưởng phải là "Học sinh xuất sắc" cuối năm học các lớp cấp tiểu học.

Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên: Học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh... được khen thưởng cá nhân.

Trường THCS Nguyễn Du, ngôi trường nổi tiếng thuộc quận 1 (cũ) cũng có những tiêu chí xét tuyển đặc biệt.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp là ưu tiên học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp. Ngoài ra, còn yêu cầu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, như chứng chỉ PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao), hoặc chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 12/15 khiên). Hoặc học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).

Nếu không có các chứng chỉ trên, học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).