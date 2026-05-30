TPHCM có thêm trường đại học được đào tạo ngành Y khoa

Ngày 27/5, TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, nhà trường vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Y khoa, mã ngành 7720101 theo Quyết định số 1372/QĐ-BGDĐT.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Y khoa từ năm 2026.

Theo quyết định, ngành Y khoa của Trường Đại học Công nghệ TPHCM có thời gian đào tạo kéo dài 6 năm với 210 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ Y khoa theo quy định hiện hành.

"Dịp tuyển sinh khóa đầu tiên, Trường ĐH Công nghệ TPHCM triển khai chương trình học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh theo học ngành y khoa và các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe", TS Nguyễn Quốc Anh thông tin thêm.

Cũng theo TS Nguyễn Quốc Anh, hiện nay, nhà trường đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt phục vụ đào tạo ngành Y khoa và khối Khoa học sức khỏe theo hướng hiện đại.

Cụ thể, nhà trường tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo y học như mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học, trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ học tập điện tử, bệnh án điện tử mô phỏng và các công cụ hỗ trợ thực hành.

Sinh viên theo học ngành Y khoa tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM sẽ được trang bị các học phần nền tảng như giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng, miễn dịch, dược lý, điều dưỡng cơ bản. Bên cạnh đó, tiếp cận các học phần lâm sàng như nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, y học gia đình, tâm thần, phục hồi chức năng, thực tập cộng đồng và thực tập tốt nghiệp.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM, nhà trường định hướng đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành tốt, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

TS Nguyễn Quốc Anh thông tin thêm, năm 2026, ngành Y khoa của Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo nhiều phương thức gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả kỳ thi V-SAT cùng các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và chứng chỉ quốc tế.

Sáu tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa gồm: Toán - Hóa - Sinh; Toán - Hóa - Anh; Toán - Hóa - Văn; Toán - Hóa - Lý; Toán - Sinh - Anh; Toán - Sinh - Văn.