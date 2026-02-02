Thái Nguyên xác minh clip giáo viên có hành vi bạo lực học đường: Đình chỉ công tác giảng dạy để làm rõ trách nhiệm

Lan truyền clip giáo viên tác động vào mặt học sinh ngay trên bục giảng tại Thái Nguyên

Trong tuần vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip được cho là ghi lại hình ảnh một giáo viên nhiều lần dùng tay tác động vào mặt một nữ sinh ngay trong giờ học tại Trường THCS Vân Hán. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Trường THCS Văn Hán, xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên - nơi được cho là có hành vi bạo lực học đường giữa giáo viên và học sinh. Ảnh: Ngô Huy.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Vân Hán (xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên). Đoạn clip được một học sinh dùng điện thoại di động giấu dưới gầm bàn ghi lại, sau đó được phụ huynh học sinh đăng tải lên mạng xã hội nhằm phản đối hành vi bạo lực của giáo viên đối với con em mình.

Mặc dù đoạn clip có thời lượng không dài, song hình ảnh giáo viên có hành vi tác động trực tiếp đến học sinh ngay trên bục giảng đã khiến nhiều người không khỏi lo ngại về tình trạng bạo lực học đường, nhất là khi hành vi này xuất phát từ chính người làm công tác giảng dạy.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên để làm rõ vụ việc

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội và phản ánh của dư luận, UBND xã Văn Hán đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. Trao đổi với PV Dân Việt, ngày 30/01/2026, bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ban Giám hiệu Trường THCS Vân Hán tổ chức buổi làm việc để nắm bắt thông tin, xác minh nội dung phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán trao đổi với PV Dân Việt về sự việc xảy ra tại Trường THCS Vân Hán. Ảnh: Ngô Huy.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã cùng các cơ quan chức năng có liên quan đã có buổi làm việc với nhà trường. Hiện tại, nhà trường đã ra quyết định đình chỉ tạm thời việc dạy học đối với giáo viên này trong thời gian 15 ngày. Đồng thời, xã cũng đã có báo cáo gửi các cơ quan cấp trên có liên quan để xem xét, giải quyết”, bà Trang cho biết.

Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên bị phản ánh có hành vi bạo lực học đường đối với học sinh. Ảnh: Hà Thanh.

Theo UBND xã Văn Hán, việc trường THCS Vân Hán ban hành quyết định đình chỉ tạm thời giảng dạy trong thời hạn 15 ngày là nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình tại nhà trường và tâm lý học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hán: Bạo hành học sinh là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, bà Vũ Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hán cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường rất lấy làm tiếc khi sự việc bạo lực học đường lại xuất phát từ chính giáo viên của đơn vị.

Theo bà Thảo: "Việc giáo viên có hành vi bạo hành học sinh ngay trên lớp là hành vi vi phạm đạo đức của nhà giáo, vi phạm điều lệ đối với giáo viên khối trung học cơ sở. Nhà trường không chấp nhận những hành vi như vậy trong môi trường giáo dục”.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hán cho biết thêm, giáo viên Nhàn là lao động hợp đồng theo Nghị định 111. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã ban hành quyết định đình chỉ lao động đối với giáo viên này trong thời hạn 15 ngày, nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Bà Vũ Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hán cho biết, hành vi giáo viên bạo hành học sinh ngay trên lớp là vi phạm đạo đức nhà giáo và điều lệ đối với giáo viên THCS; nhà trường không chấp nhận những hành vi như vậy trong môi trường giáo dục. Ảnh: Ngô Huy.

Cũng theo bà Thảo, sau khi hết thời hạn đình chỉ, căn cứ vào kết quả xác minh và mức độ vi phạm, nhà trường sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng lao động vĩnh viễn đối với giáo viên Nhàn, do hành vi vi phạm nghiêm trọng mà giáo viên này đã gây ra. Không dung túng bạo lực học đường, thượng tôn pháp luật.

Vụ việc tại Trường THCS Vân Hán một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là những hành vi không chuẩn mực trong môi trường sư phạm. Việc giáo dục học sinh phải được thực hiện bằng phương pháp sư phạm tích cực, tôn trọng nhân cách học sinh; mọi hành vi bạo lực đều cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc chính quyền xã Văn Hán và Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng vào cuộc, đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên vi phạm, lập biên bản làm việc và báo cáo cấp trên cho thấy tinh thần trách nhiệm, quan điểm rõ ràng trong việc bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không dung túng sai phạm.

Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức, xử lý vụ việc đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, qua đó củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với ngành giáo dục, đồng thời ngăn ngừa những vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả xử lý vụ việc.