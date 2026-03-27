Sự thật vụ video "học sinh không ăn bán trú bị đuổi ra đứng nắng" ở TP.HCM

Ngày 26/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh đứng trước cổng trường kèm nội dung phản ánh: "Trẻ không ăn bán trú bị đuổi ra khỏi trường đứng nắng".

Người quay video cho rằng, dù trong khuôn viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát. TP.HCM) có bóng mát nhưng các em không được phép đứng đợi người thân bên trong.

Học sinh đứng ngoài cổng chờ phụ huynh đến đón (ảnh cắt từ video chia sẻ mạng xã hội)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành giáo dục địa phương.

Trao đổi về vụ việc, đại diện UBND địa phương khẳng định nội dung phản ánh trên là không đúng sự thật.

Theo xác minh ban đầu, sự việc bắt nguồn từ nhóm khoảng 200 học sinh không đăng ký ăn bán trú. Sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, các em được ra về để phụ huynh đón.

Lãnh đạo địa phương cho biết: “Nhà trường luôn mở cửa và bố trí không gian an toàn, có mái che và bóng mát cho các em chờ người thân. Tuy nhiên, do học sinh còn nhỏ và hiếu động, các em thường tự ý chạy ra khu vực cổng trường đứng đợi”.

Bên cạnh đó, việc tổ chức ăn bán trú hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Những học sinh không ở lại bán trú sẽ được người thân đón về nhà nghỉ ngơi và quay trở lại trường để tiếp tục chương trình học buổi chiều.

Học sinh trường Lương Thế Vinh trong giờ ra về

Lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan mời phụ huynh quay video lên làm việc để làm rõ động cơ và nội dung phản ánh. Đồng thời, Công an phường đang vào cuộc xác minh tính xác thực của vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nếu kết quả xác minh cho thấy thông tin trên là bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và uy tín đơn vị, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh nếu có vướng mắc hoặc đóng góp về công tác quản lý của nhà trường nên trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu để có hướng giải quyết phù hợp, tránh việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội gây suy diễn tiêu cực.