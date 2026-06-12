Gợi ý đáp án 48 mã đề Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026

Đây là một trong 9 môn lựa chọn trong ngày cuối của kỳ thi năm nay. Môn Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) có hơn 347.000 thí sinh đăng ký. Với 40 câu trắc nghiệm, các em làm trong 50 phút.

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026

Sau đây là đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247 (Đáp án chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau):

Năm ngoái, phổ điểm môn Tiếng Anh của hơn 353.000 thí sinh phân bố chuẩn theo hình chuông. Điểm trung bình của thí sinh là 5,38, giảm 0,13 điểm so với năm 2024. Cả nước chỉ có 141 em đạt điểm 10 tuyệt đối.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào buổi sáng 1/7. Học sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2-14/7.

Theo quy chế tuyển sinh năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp ba môn.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở trường THPT Thủ Thiêm, TP HCM, chiều 11/6. Ảnh: Trần Quỳnh