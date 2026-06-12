Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều sĩ tử áp lực, có thí sinh bật khóc vì xúc động trước lời gan ruột của mẹ

Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT: Nhiều sĩ tử áp lực

Sáng 12/6, các thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn thi tự chọn. Môn Lịch sử “áp đảo" với 570.800 thí sinh đăng ký dự thi.

Khoảng 1,2 triệu thí sinh thi hai môn cuối trong sáng 12/6, tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội), lực lượng tình nguyện viên phát nước, động viên các sĩ tử. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, theo ghi nhận của PV Dân Việt, Hà Nội khoảng 6h trời bắt đầu tạnh mưa. Hôm nay, nhiều sĩ tử đã có mặt từ rất sớm. Là một trong những người đầu tiên đưa con đến điểm thi, chị Đặng Thị Kim Chi nắm tay, ôm con gái Đỗ Hoàng Yến vào lòng rồi động viên cố gắng thi tốt.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Kim Chi cho biết, hôm nay, con gái sẽ bước vào thi hai môn cuối cùng là Tiếng Anh và Địa Lý. Suốt những ngày qua, vợ chồng chị luôn đồng hành bên cạnh con gái.

Chị Kim Chi động viên con gái trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Gia Khiêm

Nhà chị Kim Chi có 2 con cách nhau 16 năm, Hoàng Yến là con út nên được cả gia đình quan tâm đặc biệt, chính điều này cũng khiến sĩ tử có chút áp lực trong ngày thi thứ 2 này.

“Tâm lý chung bố mẹ và các con đều lo lắng. Đây là bước ngoặt cho con để xác định con có đạt được nguyện vọng của mình hay không. Vợ chồng tôi cũng mất ăn mất ngủ. Năm nay con nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội, con thiên về môn xã hội. Tôi ở đây chờ đợi con thi xong. Sau kỳ thi quan trọng này, ngay trong ngày hôm nay cả gia đình sẽ di du lịch biển tại Thanh Hoá để con trút những bỏ gì lo lắng trong quá trình con ôn luyện vừa qua”, chị Kim Chi chia sẻ.

Chị Đỗ Thanh Loan ôm con gái vào lòng kèm lời động viên cố gắng. Ảnh: Gia Khiêm

Ôm con gái Vũ Phương Anh, học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ vào lòng, chị Đỗ Thanh Loan động viên. Hai môn thi trước, Phương Anh chia sẻ làm bài tạm được nên chị cũng yên tâm và không gặng hỏi thêm con. Hôm nay, sĩ tử này sẽ thi hai môn Tiếng Anh và Lịch Sử. Em có nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn cùng Trường Đại học Hà Nội.

Những cái ôm của cha mẹ tiếp sức cho các sĩ tử ngày thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Gia Khiêm

“Tâm lý con khá hồi hộp. Chính vì vậy, sau kỳ học căng thẳng này gia đình dự định cho con đi chơi ở Quảng Ninh một chuyến, con cũng mong muốn được về thăm bà ngoại ở quê”, chị Loan nói.

Sĩ tử bật khóc vì xúc động khi nghe mẹ động viên

Nghe lời động viên từ mẹ trước cổng điểm thi, sĩ tử Lê Minh Ngọc, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bật khóc vì xúc động. Em nắm tay mẹ rồi vội bước vào điểm thi.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hà (mẹ Minh Ngọc) cho biết, con gái là người sống tình cảm. Bước vào môn thi cuối này, con gái có chút áp lực. Chính vì vậy, chị động viên Minh Ngọc cố gắng làm tốt nhất có thể.

Nghe lời động viên từ mẹ trước cổng điểm thi, sĩ tử Lê Minh Ngọc, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bật khóc vì xúc động. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi nói với con, nay là môn thi cuối con hãy cố gắng hết sức. Hôm qua con đã làm tốt nhất có thể rồi, hôm nay con cố gắng lên. Nghe vậy con khóc khiến tôi cũng xúc động. Hôm nay, con thi 2 môn Tiếng Anh và Địa. Con có nguyện vọng vào Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sau kỳ thi này cả gia đình sẽ tổ chức đi chơi một chuyến để con thoải mái tinh thần, chuẩn bị hành trang cho chặng đường sắp tới”, chị Hà bày tỏ.

Đỗ Tiểu Quyên, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội được các tình nguyện viên đẩy xe lăn vào điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng tại điểm thi này, hình ảnh nữ sinh chân bó bột do chấn thương, phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình cũng tình nguyện viên gây xúc động.

Đặc biệt khi đến điểm thi nữ sinh được tình nguyện viên hỗ trợ bằng xe lăn để vào phòng thi. Được biết nữ sinh là em Đỗ Tiểu Quyên, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyên bị ngã xe cách đây không lâu nên phải bó bột và chống nạng tới điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Em bị ngã xe cách đây không lâu nên phải bó bột và chống nạng tới điểm thi. Chấn thương này khiến Quyên bị ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý dù đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi lần này. Nhưng bố mẹ vẫn luôn bên cạnh và hỗ trợ em hết mức để em có thể tự tin hoàn thành bài thi Văn sáng nay. Phụ huynh Quyên chia sẻ, hôm nay là buổi cuối rồi nên tinh thần đỡ áp lực hơn nhiều.

“Hai ngày qua con làm bài tạm ổn, giờ chỉ mong con hoàn thành tốt để về nghỉ ngơi”, mẹ của Quyên cho hay.

Một người mẹ hôn vào má động viên con gái. Ảnh: Gia Khiêm

Ngoài hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán, thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm bài ở hai môn tự chọn, được lựa chọn từ các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh làm bài môn tự chọn thứ nhất từ 7h35 đến 8h25 và môn tự chọn thứ hai từ 8h40 đến 9h30.

Bộ GDĐT đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, các điểm thi cần lưu ý việc thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong quá trình làm bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có Vật lý, Sử, Địa được chọn nhiều nhất. Ảnh: Gia Khiêm

Trong các môn thi tự chọn năm nay, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tiếp đến là Địa lý với 448.725 em và Vật lý với 389.630 em. Các môn có lượng thí sinh đăng ký khá lớn khác gồm Ngoại ngữ với 347.455 em, Giáo dục kinh tế và pháp luật với 284.754 em, Hóa học với 253.966 em.

Ở nhóm môn có ít thí sinh lựa chọn hơn, sinh học có 70.303 thí sinh đăng ký dự thi, Công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh và Tin học có 18.691 thí sinh. Công nghệ công nghiệp là môn có số lượng đăng ký thấp nhất với 7.402 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, tất cả thí sinh dự thi đều làm chung một loại đề thi theo chương trình mới.

Những thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng phải dự thi theo chương trình hiện hành.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GDĐT, sau hai môn thi ngữ văn và toán đã có 27 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó, 25 trường hợp vi phạm do sử dụng điện thoại di động và hai trường hợp sử dụng tài liệu trái quy định.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 1/7.