Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026, cập nhật giải đề

Đề thi môn lịch sử 2026:

Đề thi môn lịch sử

Gợi ý đáp án

* Cập nhật đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247 (Đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được công bố sau).

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với gần 500.000 em.

Đề thi gồm các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút.

Năm nay, con số này tăng lên hơn 70.000 em và Lịch sử tiếp tục trở thành môn dẫn đầu số thí sinh lựa chọn dự thi.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 8 giờ sáng 1/7, sớm hơn năm ngoái khoảng 12 ngày giúp thí sinh và các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển ĐH.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm nay (ảnh: Duy Phạm)