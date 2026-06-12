Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai bài thi tự chọn. Trong đó, hơn 347.000 thí sinh thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).

Gợi ý đáp án Tiếng Anh (48 mã đề)

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

* Cập nhật gợi ý đáp án 48 mã đề (đáp án chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với số thí sinh đông kỷ lục - hơn 1,2 triệu. Hôm qua, các em thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, sáng nay hoàn thành hai môn tự chọn, trong số các môn Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Năm ngoái, phổ điểm trung bình của gần 353.000 thí sinh thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh là 5,38; trung vị là 5,25.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố ngày 1/7. Học sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh ở điểm thi THPT Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông